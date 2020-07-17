Популярная украинская хореограф Елена Шоптенко побывала на вечеринке по случаю 15-летия программы "Светская жизнь". Она предстала перед камерами вместе с бывшим мужем Дмитрием Дикусаром.

Елена поделилась совместным фото на личной странице в инстаграм и взбудоражила сеть. Поклонники в восторге, ведь несмотря на развод, Шоптенко и Дикусар смогли сохранить теплые отношения.

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Елена Шоптенко относится к тем знаменитостям, которые не любят выставлять личную жизнь на широкую общественность. Она не обнародует семейные фото в сети. Редко можно увидеть фотографии с сыночком.

Однако на днях Елена появилась на праздничной вечеринке программы "Светская жизнь". Там она позировала не сама, а вместе с экс-возлюбленным, танцором Дмитрием Дикусаром. По случаю дня рождения пара исполнила чувственный танец под композицию Кристины Соловий "Тримай".

В своем инстаграм-профиле звезда опубликовала кадр, на котором позирует в обнимку с бывшим избранником.

Шок-контент! Только в "Светской жизни"! И так уже 15 лет. С днем рождения,

– написала в публикации Шоптенко.

Напомним, Елена и Дмитрий поженились в июне 2013 года. Казалось бы, они идеальная пара и их союз невероятно прочный. Однако уже в 2016 году Шоптенко объявила о разводе.