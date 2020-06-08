Бывшая жена украинского телеведущего и шоумена Владимира Остапчука Елена Войченко откровенно рассказала о его многочисленных изменах даже во время того, как она была беременной.

Елена Войченко дала откровенное интервью для ютуб-канала "Олицкая". Во время разговора с ведущей женщина рассказала об изменах своего бывшего мужа, его отношениях с детьми и другие подробности из жизни после развода.

Читайте также Бывшая жена Остапчука: Он пытается давить на меня

Измены Владимира Остапчука

Остапчук не прекращал изменять даже во время того, как Войченко носила под сердцем их сына.

Елена говорит, что об отношениях с другими женщинами она узнала случайно. Однажды Остапчук отдал жене свой телефон, в котором были переписки с другими. Также фотографии его обнаженных подруг, обсуждение встреч и даже планирование совместных поездок за границу.

Когда Эвану было больше полугода, Владимир отдал мне свой старый телефон, чтобы я им пользовалась. И в этом телефоне в галерее он оставил фото и скриншоты переписки с другими женщинами. Их было три,

– сказала Елена.

Войченко рассказала и о циничной лжи бывшего мужа. В одном из эфиров "Танцев со звездами", где участвовал Остапчук, показали сюжет о его супружеской жизни. На экране были кадры со свадьбы, а также Остапчук подчеркнул, что очень любит свою жену и посвятил ей танец. Однако в это время он уже имел отношения с нынешней избранницей Кристиной Горняк и успел слетать с ней в Париж.



Сюжет на "Танцах со звездами" о Владимире и Елене / скриншот из " Танцев со звездами"



Фото Кристины Горняк из путешествия в Париж / Скриншот / Instagram / @kristygor



Фото Кристины Горняк из путешествия в Париж / Скриншот / Instagram / @kristygor

Долг Владимира Остапчука

Елена говорит, что во время своих поездок к любовнице Остапчук не стеснялся рассчитываться ее кредитной карточкой. Шокирующим признанием стало то, что Владимир взял средства у ее родственников. На эти деньги он купил квартиру и автомобиль Jaguar за 40 тысяч долларов. Однако он так и не вернул долг, и Елене пришлось расплачиваться самой.

Что думает Елена Войченко об отношениях бывшего мужа с новой избранницей?

Елена отметила, что ничего плохого о Кристине Горняк сказать не может. Она имеет общих знакомых с Кристиной и считает, что они хорошая пара.

Интервью Елены Войченко: смотрите видео онлайн