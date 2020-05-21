Елена Зеленская поздравила с Днем вышиванки: яркое фото с мужем

Первая леди Украины Елена Зеленская присоединилась к поздравлениям с Днем вышиванки. Она поделилась яркой фотографией, на которой появилась в национальной одежде вместе с мужем.

Сегодня, 21 мая, украинский народ празднует День вышиванки. По этому случаю люди распространяют в сети фотографии в национальной одежде. Супруга президента также поздравила всех с этим прекрасным праздником и поделилась на личной странице в инстаграме очаровательным кадром.

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Елена появилась перед камерой вместе с мужем Владимиром Зеленским. Супруги нежно смотрят друг на друга, а на лицах сияют улыбки. Они позируют на фоне зеленого парка, что добавляет фото особого колорита.

Вишиванка Елены Зеленской

Первая леди одета в вышитую сорочку темно-синего цвета с пышными рукавами. На ней видим геометрический орнамент в виде маленьких кругов, а рукава украшены необычными фигурами, вышитые яркими цветами, которые гармонично сочетаются между собой.

Волосы супруга президента уложила в легкие локоны, а на лице сделала макияж с акцентом на глазах и нюдовим блеском на губах. Ее шею украшают золотые цепочки.

"С Днем вышиванки" – коротко написала в публикации Елена.



Елена Зеленская поздравила с Днем вышиванки / Instagram / @olenazelenska_official

Вышиванка Владимира Зеленского

Владимир Александрович также поделился фотографией с любимой. Он появился рядом с женой в белой рубашке с вышивкой в черно-серых цветах. Его вышивка имеет более традиционный орнамент, чем наряд Елены, однако они оба выглядят великолепно.

"Со Всемирным днем вышиванки!" – отметил в заметке президент.



Владимир Зеленский с женой​ / Instagram / @zelenskiy_official