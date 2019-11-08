Елена Кравец поразила сходством со своей старшей дочкой: фото

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Елена Кравец показала совместное фото с дочерью
Елена Кравец показала совместное фото с дочерью / Instagram / @lennykravets

Украинский юморист из "Квартала 95" Елена Кравец посетила светское событие со своей 16-летней дочерью Марией. Известные красавицы предстали перед камерой в стильных нарядах и ошеломили сеть сходством.

Елена Кравец посетила танцевальное шоу "Шкаф", которое прошло в Киеве. Пожалуй, этот проект был интересным для актрисы, ведь она уже несколько месяцев выходит на паркет "Танцев со звездами 2019". В сети Елена Кравец поделилась с поклонниками и эффектными снимками, сделанными во время шоу "Шкаф". На кадрах она со своей старшей дочерью Марией.

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Для редкого совместного выхода Елена Кравец выбрала приталенные брюки, коричневую кофту и фуражку. Образ актриса дополнила стильными аксессуарами, в частности, сумкой и ремнем. А вот ее дочь Мария красовалась в белой футболке, джинсах и сером клетчатом пиджаке. Модница также учла современные тренды, дополнив look ремнем.

Однако не только стильные образы привлекли внимание общественности. В сети отметили, что Мария растет копией Елены Кравец.

Олена Кравець з донькою Марією
Елена Кравец с дочерью Марией / Instagram / @lennykravets

 

Мария Кравец поражает сходством с звездной мамой / Instagram / @lennykravets / @ma_kravets

Как известно, Мария – не единственная дочь Елены Кравец. Совместно со своим мужем Сергеем, одним из креативных авторов "Квартала 95", она воспитывает 3-летних двойняшек Катю и Ивана. В комментарии ТСН Елена Кравец призналась, что ее 16-летняя дочь уже год живет отдельно и занимается модельной карьерой.

"Я крутая мама. Это было вынужденное решение. Наша большая семья была немного отягощена жильем, и у меня закралась мысль, чтобы Маша жила отдельно. Мы начали искать возможности и эта возможность удивительным образом сама собой образовалась. Родители одной из подруг Маши позвонили мне и сказали: "Лена, мы знаем, что есть такая проблема, что вы хотите решить этот вопрос, а у нас есть решение. Давайте ваша дочь будет жить с нашей", – призналась Елена Кравец.

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: Новости LifeStyle Новости Украины LifeStyle Квартал 95 Звездные мамы Звездные дети
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