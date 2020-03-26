Елена Кравец впервые рассказала о потере двоих детей

Актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец воспитывает троих детей. Женщина призналась, что могла бы быть матерью пятерых, однако дважды теряла беременность на одном и том же сроке.

Талантливая актриса и успешная женщина в украинском шоу-бизнесе Елена Кравец уже успела пройти много испытаний. После того, как у Елены родилась дочь, она стремилась стать мамой во второй раз, однако ей не удавалось. Знаменитость потеряла двоих детей на восьмой неделе беременности. Об этом она рассказала в откровенном интервью для программы "Жизнь известных людей" на телеканале "1+1".

Читайте также: Монатик умилил сеть танцевальным видео с сыновьями

Выкидыши случались из-за напряженного графика Елены. Она постоянно спешила, строила карьеру и из-за этого долго не могла получить желанное счастье.

У меня два раза замирала беременность. Это случалось на одном и том же сроке. Была погоня, и на этой скорости детей не вынашивают. Когда-то об этом было очень трудно говорить,

– призналась актриса.

В 2016 году она родила двойню. Елена рассказала, что долго не могла поверить в то, что носит под сердцем двоих малышей. Тогда муж сказал ей, что к ним вернулись долгожданные детки.

Я думала, что врач смотрит не на мою картинку, что кто-то до меня был с двойней. Мое сознание долго не могло принять это,

– поделилась звездная мама.

Кравец посоветовала тем, кто столкнулся с похожей ситуацией, не бояться обращаться за помощью к психологам. Так пережить стресс будет намного легче. Сейчас Елена счастлива и наслаждается каждой минутой материнства. Никуда не спешит и проводит время с детьми.

Елена Кравец в программе "Жизнь известных людей": смотрите видео онлайн