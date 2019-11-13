Елена Кравец призналась, как прошло ее первое свидание с мужем

85 Читати новину українською
Елена Кравец вспомнила свое первое свидание
Елена Кравец вспомнила свое первое свидание / Пресс-служба

Единственная женщина юмористического шоу "Квартал 95" Елена уже 17 лет состоит в браке со своим коллегой Сергеем Швецом. Пара познакомилась на первых этапах создания шоу и с тех пор поражает образцовыми отношениями. Однако, как же все переросло в служебный роман – Елена Кравец лаконично рассказала журналистам.

Елена Кравец – одна из немногих представительниц украинского шоу-бизнеса, не выставляет личную жизнь на показ общественности. Актриса "Квартала 95" в основном делится с поклонниками достижениями на работе и крайне редко показывает свою семью. Однако в шоу Improv Live Show, которая выходит на Новом канале, она сделала исключение и рассказала о первом свидании со своим мужем Сергеем.

Читайте также: Елена Кравец ошеломила сходством со своей старшей дочерью: фото

На воспоминания Елену Кравец вдохновили задачи развлекательного проекта. Примерная жена должна была сыграть роль женщины, у которой роман с двумя мужчинами. В импровизации она должна была раскрыть сюжет, начиная реплики словам на одну букву. Выкрутиться из ситуации Елене Кравец удалось, хотя, как она рассказала, никогда не ходила на свидания с несколькими парнями. Да и важное для нее рандеву с Сергеем Кравцом не было очень романтичным.

"Первого свидания в традиционном формате у меня не было. В те времена романтические встречи у нас как-то были не в почете. Денег всегда не хватало, и кафе в нашем микрорайоне тоже было немного. Зато мне очень запомнилось свидание с мужем, которое состоялось четыре месяца назад. Именно тогда мы решили ввести семейную традицию – вечер пятницы посвящать себе. мы позаимствовали ее в знакомых Сергея, у которых восемь детей", – поделилась Елена Кравец.

Такая идея понравилась многим участникам и зрителям шоу, а сам выпуск Improv Live Show привлек внимание любителей "Квартала 95".

Олена Кркавець на шоу Нового каналу
Елена Кравец на шоу Нового канала / Пресслужба

Как известно, Елена Кравец вышла замуж за своего коллегу по "Кварталу 95" в 2002 году. Тогда актеры работали в Кривом Роге, а между двумя юмористами вспыхнула взаимная симпатия. В 2003-м у супругов родилась дочь Мария, а шоу стало получать большую популярность среди зрителей. Поэтому "Квартал 95" переехал в Киев.

Сейчас Елена и Сергей Кравец живут в доме в столице и воспитывают троих детей. Кроме первенца, у пары есть 3-летние двойняшки Екатерина и Иван. Елена до сих пор выступает с коллективом и является главой "Женского квартала". А вот Сергей – один из креативных авторов студии.

Олена Кравець з чоловіком Сергієм
Елена Кравец с мужем Сергеем / Instagram / @lennykravets

blog_ava
Мораторий, обнищание и популизм: 5 мифов о рынке земли
сегодня
6681
Теги: Новости Украины LifeStyle Звездные романы Квартал 95
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
6 сериалов для осенних вечеров: лучшая подборка
сегодня 17:02 6 сериалов для осенних вечеров: лучшая подборка
Юлія Турелик 740
Выходные в декабре 2019: сколько дней украинцы будут отдыхать
сегодня 15:01 Выходные в декабре 2019: сколько дней украинцы будут отдыхать
Квітослава Туз 4619
У Аллы Мазур диагностировали рак: реакция украинских звезд и коллег телеведущей
сегодня 11:39 У Аллы Мазур диагностировали рак: реакция украинских звезд и коллег телеведущей
Юлія Михайлова 1590
Испытайте интуицию: как хорошо вы знаете фильмы Джерарда Батлера – тест
сегодня 11:30 Испытайте интуицию: как хорошо вы знаете фильмы Джерарда Батлера – тест
Юлія Михайлова 81
Умер известный комик Ильяс Хасанов: биография и последние сообщения юмориста в сети
сегодня 10:43 Умер известный комик Ильяс Хасанов: биография и последние сообщения юмориста в сети
Юлія Михайлова 762
Новости
Больше новостей
Залиште відгук