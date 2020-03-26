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Елена Кравец рассказала об отношениях с семьей Владимира Зеленского: видео

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Актриса студии "Квартал 95", тренер юмористического шоу "Лига смеха" Елена Кравец откровенно рассказала об отношениях с семьей президента Владимира Зеленского. Женщина отмечает, что хоть они и редко общаются, но с гордостью может называть Владимира и его жену своими друзьями.

Елена Кравец и Владимир Зеленский долгое время вместе работали в команде студии "Квартал 95". Они играли на одной сцене и успели прийтись по душе миллионам зрителям. После того, как Владимир стал презилентом Украины и покинул "Квартал", времени на общение почти нет, но теплые отношения между бывшими коллегами все же остались.

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В интервью для программы "Жизнь известных людей" на телеканале "1+1" Елена Кравец рассказала, что даже тогда, когда лидер творческой студии Владимир Зеленский стал президентом, отношения с его семьей не изменились.

Я не могу осознать весь объем тех работ, задач, проблем, вызовов, которые у него возникают ежедневно. Поэтому стараюсь не отвлекать его,
– поделилась Елена.

Женщина в восторге от поведения своей подруги и кумы, первой леди Украины Елены Зеленской.

Она невероятно сильна и достойна этого звания. Она не противоречит себе, является подлинной. Когда-то я говорила ей, что не смогла бы так,
– призналась актриса.

Елена рассказала, что она выступает на сцене Украины, а Зеленская – на мировой арене, где совсем другие масштабы. У Кравец нет амбиции стать первой леди. Она счастлива быть рядом со своим мужем и заботиться о семье.

Елена Кравец в программе "Жизнь известных людей": смотрите видео онлайн

 

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Автор: Кристина Кобак
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Владимир Зеленский Елена Зеленская Елена Кравец
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