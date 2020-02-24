Елена Кравец тронула поздравлением в день рождения дочери: эксклюзивное фото

Знаменитая украинская актриса и комик воспитывает троих детей. Сегодня, 24 февраля, старшей дочери звездной мамочка исполняется 17 лет. Елена Кравец решила поздравить Марию публично, умилив сеть чувственными словами.

43-летняя актриса принадлежит к небольшой когорте знаменитостей украинского шоу-бизнеса, которые активно не ведут личный блог в социальных сетях. Однако Елена Кравец не могла обойти вниманием знаковый для семьи день и оставить дочь без публичных поздравлений. Сегодня ее старшему ребенку Марии исполняется 17 лет.

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На личной странице в инстаграме многодетная мамочка опубликовала трогательное сообщение, в котором публично обратилась к дочери. Елена поделилась архивным кадром из семейного альбома. На фото девочка позирует, лежа на диване, одетая в повседневную одежду. Солнечная фотография передает искренние эмоции девочки, которая заходится от смеха. Кроме того, вместо привычного имени она ласково назвала Марию "Мешочком".

Елена Кравец обосновала выбор кадра и отметила, что хочет, чтобы ее дочь независимо от возраста могла беззаботно наслаждаться жизнью и по-настоящему радоваться каждому моменту.

Твои взрослые фото сегодня легко найти в соцсетях, моя девочка. Ты бываешь на них разной: серьезной и задумчивой, яркой и артистичной, уверенной и застенчивой. Но сегодня я хочу, чтобы ты чувствовала себя так, как на этом фото – беззаботной хохотушкой по поводу и без, которая подносит пятки к Солнцу и к своему прекрасному возрасту! Люблю тебя еще до Дня твоего рождения, мешочек,

– написала любящая мамочка.

Сейчас 17-летняя дочь Елены Кравец смимается в многочисленных модных фотосессиях и позирует для известных украинских брендов. Однако, похоже, Мария пока не хочет связывать свою жизнь со сценой по примеру звездной мамочки. Сейчас она активно путешествует и наслаждается своим подростковым возрастом.