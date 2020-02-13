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Елена Мозговая кардинально изменила имидж: новая прическа продюсера

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Елена Мозговая / Facebook / Olena Mozgova

Известная украинская продюсер Елена Мозговая решила радикально изменить внешность. Знаменитость решилась полностью обрезать волосы.

Елена ошеломила поклонников своим внешним видом. Результат перевоплощения она показала украинской телеведущей Соломии Витвицкой в ее телеграмм-канале "Особенное с Соломией", а также прокомментировала такой эксперимент.

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Звезда решилась обрезать волосы "под мальчика". Соломия под роликом Елены, который опубликовала в телеграмме, рассказала, что женщина утром удивила своего мужа Дэвида Аксельрода новой прической. Проснувшись, он увидел любимую в совершенно неожиданном образе.

Моя новая прическа. Во-первых, это очень удобно. Во-вторых, мне нравится,
– говорит в видео продюсер.

 

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Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Красота
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