Елена Мозговая кардинально изменила имидж: новая прическа продюсера
Известная украинская продюсер Елена Мозговая решила радикально изменить внешность. Знаменитость решилась полностью обрезать волосы.
Елена ошеломила поклонников своим внешним видом. Результат перевоплощения она показала украинской телеведущей Соломии Витвицкой в ее телеграмм-канале "Особенное с Соломией", а также прокомментировала такой эксперимент.
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Звезда решилась обрезать волосы "под мальчика". Соломия под роликом Елены, который опубликовала в телеграмме, рассказала, что женщина утром удивила своего мужа Дэвида Аксельрода новой прической. Проснувшись, он увидел любимую в совершенно неожиданном образе.
Моя новая прическа. Во-первых, это очень удобно. Во-вторых, мне нравится,
– говорит в видео продюсер.