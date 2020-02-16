Елена Мозговая отреагировала на скандальные обвинения бывшего менеджера David Axelrod

В день второго полуфинала Нацотбора Евровидения-2020 в сети разгорелся немалый скандал, который стремительно подхватили все украинские СМИ. Бывшая менеджер David Axelrod заявила, что он – мошенник и аферист. Продюсер и жена артиста Елена Мозговая отреагировала на обвинения.

Сейчас комментировать ситуацию Елена Мозговая не берется. Однако на официальной странице в фейсбук заявила, что уже обратилась за помощью к юристам, которые занимались скандальным делом. И только после консультации Елена Мозговая объяснит ситуацию общественности. В обращении известная продюсер отметила, что судебные иски она с David Axelrod выиграла, поэтому заявления экс-менеджера могут быть необоснованными.

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Вчера нам было не до того, чтобы комментировать скандалы, сенсации, расследования. Сейчас мы обсуждаем с нашим юристом, которая, кстати, и вела все суды и апелляции по этому сумасшедшему делу, которое мы давно выиграли, и напишем один для всех официальный комментарий на эту тему,

– заявила Елена Мозговая.

Кроме этого, продюсер не упустила случая поблагодарить всех, кто поддержал ее и David Axelrod на Нацотборе. Благодаря зрителям и судьям артист завоевал возможность выступить в финале шоу.

"Спасибо всем, кто нас вчера поддержал и голосовал, ваша поддержка была очень нужной и ощутимой, она вдохновляет и дает силы двигаться вперед. Всех тех, кто вылил ведра помоев, хейтеров и тех, кто занимался дизлайками, также благодарим, вы невероятны, вы делаете нашу жизнь еще более острой", – добавила она.

Что известно о скандале вокруг David Axelrod

В день второго прямого эфира Нацотбора бывшая менеджер David Axelrod Анжелика Буркина опубликовала резонансное заявление. Она публично рассказала, почему артист сменил имя и перестал быть Владимиром Ткаченко во всех документах. По ее словам, еще до участия в шоу "Х-фактор" David Axelrod взял в долг больше, чем 10 тысяч долларов. За эти деньги сняли клип "Тебя выбираю", купили костюмы для выступлений, гитару и оплатили запись треков. Однако, когда дело дошло до возврата средств, Владимир Ткаченко сменил имя.

"Вы думаете, что Ткаченко сменил псевдоним в честь любимого и без вести пропавшего дедушки? Чушь! Причина более прозаична. Я много лет молчала, но теперь пришло время открыть глаза на этого афериста и лжеца... Пока Владимир мучился в творческих порывах, кредиторы уже размахивали судебными решениями о взыскании долгов. Вот тут и пришла в голову "большого" артиста замечательная мысль сменить имя, все тривиально просто... чтобы долги не возвращать. Оцените красоту игры! Не просто творческий псевдоним сменил, а все по взрослому... Деньги брал Ткаченко, а сейчас имя сменил – уже другой человек! Аплодисменты артисту!"– заявила Анжелика Буркина.

Кроме этого, она добавила, что длительное время David Axelrod выступал с песнями, записанными за одолженные деньги. Таким образом, как утверждает Анжелика Буркина, артист нарушал авторское право, поэтому она обратилась в суд. Тогда же отношения David Axelrod с менеджером резко ухудшились и певец заблокировал подчиненную в соцсетях и не отвечал на звонки. В то же время Анжелика рассказала, что искала возможности вернуть одолженные средства, ища для него концерты.

Для Владимира я была хорошей, пока помогала с телепроектами, финансировала его деятельность и решала все его проблемы. Но как только я обратилась с требованием вернуть долг, резко стала плохой! Проза жизни,

– добавила она.

Анжелика Буркина опубликовала резонансную информацию как только узнала, что артист будет выступать на Нацотборе. Однако скандальное заявление не повлияло на выступление David Axelrod. Он уверенно вышел на сцену и выступил на Нацотборе, посвятив трек своей жене Елене Мозговой и дочке.

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