Елена Шоптенко показала, как проводит время на карантине: трогательное фото с сыном

Известная украинская хореограф Елена Шоптенко придерживается карантина и уделяет время сыну. Знаменитость опубликовала фото, на котором показала, как читает сыну.

Вирусная пневмония, которую вызвал коронавирус, нещадно распространяется по планете. Миллионы людей вынуждены оставаться дома, чтобы обезопасить себя от инфицирования. Не обошла такая ситуация и Украину. Граждан призвали самоизолироваться, чтобы не подвергать себя опасности. Правила карантина соблюдает и Елена Шоптенко. Звезда наслаждается временем, проведенным с сыном.

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Настало время, когда пришлось остановиться и переосмыслить насколько хрупким является наша жизнь и как одна болезнь может сломать ее. Уже нет того бешеного ритма, который был буквально две недели назад, а для того, чтобы сохранить здоровье, нужно оставаться дома.

Кажется, что единственной радостью сегодня вляются родные, которые рядом. Танцовщица Елена Шоптенко присоединилась к числу тех звезд, которые показали, как проводят время на карантине.

Женщина поделилась трогательной фотографией с сыном, на которой видно книжку со сказками. Звездная мамочка не унывает.

Самоизолированные, домашние, начитанные и счастливые. Так и переживаем,

– написала под фото Елена.

Отметим, по состоянию на утро 24 марта в Украине зафиксировали 84 случая заражения коронавирусом, 3 из которых летальные. Одному человеку удалось выздороветь. Правительство призывает граждан соблюдать карантин и правила гигиены, которые могут спасти от инфицирования.

Правила, которые могут спасти жизнь / Инфографика 24 канала