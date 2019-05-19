Елена Шоптенко покрасовалась на красной дорожке Каннского кинофестиваля: роскошные фото

В Каннах продолжается один из самых масштабных кинофестивалей мира. Гостями мероприятия стали голливудские актеры и режиссеры, которые представили свои работы. Среди приглашенных была и украинская хореограф Елена Шоптенко.

В рамках 72-го Международного Каннского кинофестиваля, который продлится во Франции до 26 мая, на красной дорожке покрасувались известные украинки. В частности, номинантка премии World Bloggers Awards Анна Андрес, продюсер Мария Гражина Чаплин, дизайнер Екатерина Сильченко и хореограф Алена Шоптенко.

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Каждая из украинских красавиц продемонстрировала изысканные образы перед фотографами. А вот звездная мамочка Елена Шоптенко похвасталась двумя эффектными нарядами. Сначала певица предстала в оранжево-черном платье, в котором подчеркнула свою стройную фигуру. В таком образе Алена Шоптенко приняла участие в фотосессии для l'Oreal.

День начался очень рано! И почти весь прошел не на красной дорожке, а на лестнице l'oréal Paris Studio. Бренд построил их на 72-м Каннском кинофестивале,

– рассказала Елена Шоптенко.

А уже на красной дорожке Каннского фестиваля хореограф показала роскошный образ. Елена Шоптенко надела вечернее платье темно-зеленого цвета, которое дополнила элегантной прической и украшениями. Хореограф охотно позировала перед десятками камер, стоя рядом с дизайнером Екатериной Сильченко. Эта известная модница выбрала белое платье, обнажив свои стройные ноги.

Что известно о Каннском фестивале?

Это международный кинофестиваль, который проводится ежегодно в курортном городе Канны (Франция, Лазурный берег). Впервые его провели в 1939 году, и с тех пор ежегодно в мае происходит одно из самых масштабных кинособытий мира. Фестиваль, в частности, входит в так называемую "Большую пятерку" (Big Five) самых престижных кинофестивалей (вместе с фестивалями в Венеции (Италия), Берлине (Германия), Санденсе (США) и Торонто (Канада). Около 35 тысяч профессионалов из разных областей приезжают в Канны, чтобы оценить киноленты или получить награды.



Высшей наградой Каннского фестиваля "Золотая пальмовая ветвь", а второй по рангу приз – "Гран-при". Что касается программы фестиваля, то в течение 10 дней проходят десятки показов, которые представлены в следующих категориях: главная конкурсная программа, программа "Особый взгляд", внеконкурсная программа, специальные показы, программа короткометражных кино и другие. Также ежегодно для Каннского фестиваля назначают нового председателя жюри.