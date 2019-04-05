Елена Шоптенко рассказала, какой самый странный костюм она примеряла на "Танцах со звездами"

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Елена Шоптенко
Елена Шоптенко / Instagram / @alena_shoptenko

Звездной гостьей фешн-шоу "Почем ЛУК", что на Люкс ФМ, стала танцовщица и хореограф Елена Шоптенко. В развлекательной программе она рассказала о своих взглядах на моду, шопинг и вспомнила конфузные наряды из "Танцев со звездами".

Как известно, Елена Шоптенко неоднократно выходила на паркет популярного шоу "Танцы со звездами". Для эффектных постановок танцовщица примерила наряды самых разных фасонов и цветов. В новом выпуске шоу "Почем ЛУК" звездная гостья вспомнила, какой самый странный костюм подготовили стилисты проекта для нее.

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По словам известного хореографа, в одном из выпусков "Танцы со звездами" ей пришлось выйти на паркет в костюме инопланетянки. При этом Елену Шоптенко шокировал не сам наряд, а прическа с настоящей антенной.

У меня был какой-то бесформенный и странный серебристый костюм. Но наиболее эффектным в этом была прическа: мне прикрепили настоящую антенну на голову и сделали безумный макияж,
– вспомнила Елена Шоптенко.

Олена Шоптенко на Танцях з зірками
Елена Шоптенко на Танцах со звездами / Скриншот из видео

И это далеко не единственный секрет из творчества, которым поделилась хореограф. Сколько стоит ее наряд, какие бренды любит Елена Шоптенко и окажется ли звезда стильнее за танцовщицу Яну Заец – в выпуске шоу "Почем ЛУК".

Смотрите полный выпуск развлекательного шоу "Почем ЛУК" с Еленой Шоптенко: видео

 

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
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