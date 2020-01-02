Елена Зеленская поздравила украинцев с Новым годом

Впервые Новый год Елена Зеленская встретила в роли первой леди Украины. Поэтому в сети она публично обратилась к подписчикам блога и поздравила их с праздником.

Чувственное сообщение появилось на инстаграм-странице Елены Зеленской и сразу же вызвало восторг у ее поклонников. Первая леди решила не скрывать, что 2019-й для нее не был легким, ведь она поддержала мужа на президентских выборах и вместе с ним получила ответственную работу. После инаугурации Владимир и Елена Зеленские успели совершить несколько международных поездок и начали воплощать свои инициативы, а год стал своеобразным вызовом для супругов.

Интересно: Первая модница Украины: какими образами отличилась Елена Зеленская в 2019 году

"Сказать, что 2019-й стал для меня годом-вызовом, – это, пожалуй, все равно, что промолчать. И все же я хочу поблагодарить его. За испытания на прочность, за тренировку ответственности, за ощущение поддержки – как никогда до сих пор, за марафон эмоций. Прощай, 2019-й! И добро пожаловать, новый, 2020-й! Желаю, чтобы для каждого из нас он был добрым, радостным и светлым! С Новым годом!"– написала Елена Зеленская.

Поздравил украинцев и Владимир Зеленский. По традиции, он записал видео, которое транслировали отечественные телеканалы перед Новым годом. В обращении глава государства акцентировал внимание на том, что украинцы – разные. Их отличают профессии, язык, политические и религиозные предпочтения, социальный статус, но, по словам Владимира Зеленского, всех объединяют любовь к семье, любовь к стране. Президент призвал научиться уважать друг друга ради будущего государства и пожелал крепкого здоровья, благополучия и мира.

Смотрите поздравление Владимира Зеленского с Новым годом: видео