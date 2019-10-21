Елена Зеленская надела костюм от украинского бренда: эффектные фото

График президентской четы Украины достаточно насыщен, что они охотно демонстрируют поклонникам в сети. После международной поездки в Латвию, Владимир и Елена Зеленские отправились в Японию. Высокопоставленные лица уже успели принять участие в нескольких официальных мероприятиях, а первая леди засветила стильное и эффектное платье.

Пожалуй, Елена Зеленская таки решила взять пример со своей коллеги Бриджит Макрон. Первая леди в основном выбирает французские бренды, популяризируя их в мире. Знаменитая украинка также предпочла одежду отечественной марки, засветив ее во время международного турне.

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В первый день поездки в Японию Елена Зеленская предстала перед камерами в костюме от Lake Studio. Наряд состоял из черной мидиюбки и удлиненного пиджака, на котором виднелся вышитый одуванчик. В СМИ уже отметили, что таким образом первая леди хотела символически подчеркнуть радость от визита, ведь в японской культуре темный наряд имеем противоположное значение, чем в Украине.



Президент и первая леди Украины / Пресс-служба президента



Стильный образ Елены Зеленской / Instagram / @olenazelenska_official

Однако не только эффектный выход первой леди Украины привлек внимание журналистов LifeStyle 24. Елена Зеленская анонсировала, что в рамках 4-дневного турне примет участие в мероприятиях, которые помогут ей на примере увидеть образовательные реформы в Японии.

"Впереди очень насыщенные дни. Пользуясь случаем, я планирую посетить Центр здоровья, ознакомиться с программой питания японских школьников и инклюзивной инфраструктурой города Токио. Уверена, опыт такой прогрессивной страны как Япония будет чрезвычайно полезным, ведь создание равных возможностей для всех граждан нашей страны является очень важной миссией для меня как для жены президента", – отметила Елена Зеленская.

А вот Владимира Зеленского ждет немало переговоров с японскими политиками и ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств.



Владимир и Елена Зеленские в Японии / Пресс-служба президента