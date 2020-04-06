Елена Зеленская надела платье за 1400 гривен: фото и видео

Первая леди Украины несмотря на карантин продолжает выполнять свою работу. На днях Елена Зеленская записала видеоанонс "Всеукраинской школы онлайн", где предстала в бюджетном платье за 1400 гривен.

Как известно, Елена Зеленская предпочитает отечественные бренды. В одном из интервью она призналась, что таким образом популяризирует украинских дизайнеров во время международных поездок. Однако и в Украине первая леди охотно щеголяет в наряде от бюджетных брендов, поражая своих поклонников стилем.

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На днях Елена Зеленская приняла участие в записи анонса для "Всеукраинской школы онлайн". Перед камерой первая леди предстала в синем миди-платье в Белый квадрат от бренда MustHave. Стоимость такого наряда, согласно официальному сайту, составляет 1400 гривен. Образ она дополнила кроссовками и волнистыми волосами.



Елена Зеленская в бюджетном платье / Instagram / @olenazelenska_official



Елена Зеленская обратилась к школьникам во время карантина / Instagram / @olenazelenska_official

Привлек внимание и ролик, который Елена Зеленская опубликовала на инстаграм-странице. Первая леди Украины обратилась к школьникам, которые находятся на карантине. Она отметила, что понимает подростков, которые должны изучать все с помощью онлайн-уроков и сложность этого процесса. Однако Елена Зеленская призвала их "стать супергероями" и оставаться дома.

Кроме этого, первая леди Украины анонсировала новые видеоуроки, которые с 6 апреля не только будут доступны на официальных страницах Министерства образования и науки Украины или других онлайн-платформах, но и на телевидении. С понедельника до пятницы в 10:00 уроки будут транслировать каналы: