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Елена Зеленская надела платье за 1400 гривен: фото и видео

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Елена Зеленская / Instagram / @olenazelenska_official

Первая леди Украины несмотря на карантин продолжает выполнять свою работу. На днях Елена Зеленская записала видеоанонс "Всеукраинской школы онлайн", где предстала в бюджетном платье за 1400 гривен.

Как известно, Елена Зеленская предпочитает отечественные бренды. В одном из интервью она призналась, что таким образом популяризирует украинских дизайнеров во время международных поездок. Однако и в Украине первая леди охотно щеголяет в наряде от бюджетных брендов, поражая своих поклонников стилем.

Больше о проект: В Украине с 6 апреля стартует проект "Всеукраинская школа онлайн"

На днях Елена Зеленская приняла участие в записи анонса для "Всеукраинской школы онлайн". Перед камерой первая леди предстала в синем миди-платье в Белый квадрат от бренда MustHave. Стоимость такого наряда, согласно официальному сайту, составляет 1400 гривен. Образ она дополнила кроссовками и волнистыми волосами.


Елена Зеленская в бюджетном платье / Instagram / @olenazelenska_official


Елена Зеленская обратилась к школьникам во время карантина / Instagram / @olenazelenska_official

Привлек внимание и ролик, который Елена Зеленская опубликовала на инстаграм-странице. Первая леди Украины обратилась к школьникам, которые находятся на карантине. Она отметила, что понимает подростков, которые должны изучать все с помощью онлайн-уроков и сложность этого процесса. Однако Елена Зеленская призвала их "стать супергероями" и оставаться дома.

Кроме этого, первая леди Украины анонсировала новые видеоуроки, которые с 6 апреля не только будут доступны на официальных страницах Министерства образования и науки Украины или других онлайн-платформах, но и на телевидении. С понедельника до пятницы в 10:00 уроки будут транслировать каналы:

  • 5 класс – "ПлюсПлюс" и "112 Украина"
  • 6 класс – ZOOM и NewsOne
  • 7 класс – ZIK и "5 канал"
  • 8 класс – "Индиго" и "УНИАН"
  • 9 класс – " Рада" и "UA: Культура"
  • 10 класс – "UA: Перший"
  • 11 класс – "М1"

 

Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Новости Украины Школьники Карантин в Украине 2020 Елена Зеленская Стиль и мода
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