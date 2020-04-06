Елена Зеленская надела платье за 1400 гривен: фото и видео
Первая леди Украины несмотря на карантин продолжает выполнять свою работу. На днях Елена Зеленская записала видеоанонс "Всеукраинской школы онлайн", где предстала в бюджетном платье за 1400 гривен.
Как известно, Елена Зеленская предпочитает отечественные бренды. В одном из интервью она призналась, что таким образом популяризирует украинских дизайнеров во время международных поездок. Однако и в Украине первая леди охотно щеголяет в наряде от бюджетных брендов, поражая своих поклонников стилем.
Больше о проект: В Украине с 6 апреля стартует проект "Всеукраинская школа онлайн"
На днях Елена Зеленская приняла участие в записи анонса для "Всеукраинской школы онлайн". Перед камерой первая леди предстала в синем миди-платье в Белый квадрат от бренда MustHave. Стоимость такого наряда, согласно официальному сайту, составляет 1400 гривен. Образ она дополнила кроссовками и волнистыми волосами.
Елена Зеленская в бюджетном платье / Instagram / @olenazelenska_official
Елена Зеленская обратилась к школьникам во время карантина / Instagram / @olenazelenska_official
Привлек внимание и ролик, который Елена Зеленская опубликовала на инстаграм-странице. Первая леди Украины обратилась к школьникам, которые находятся на карантине. Она отметила, что понимает подростков, которые должны изучать все с помощью онлайн-уроков и сложность этого процесса. Однако Елена Зеленская призвала их "стать супергероями" и оставаться дома.
Кроме этого, первая леди Украины анонсировала новые видеоуроки, которые с 6 апреля не только будут доступны на официальных страницах Министерства образования и науки Украины или других онлайн-платформах, но и на телевидении. С понедельника до пятницы в 10:00 уроки будут транслировать каналы:
- 5 класс – "ПлюсПлюс" и "112 Украина"
- 6 класс – ZOOM и NewsOne
- 7 класс – ZIK и "5 канал"
- 8 класс – "Индиго" и "УНИАН"
- 9 класс – " Рада" и "UA: Культура"
- 10 класс – "UA: Перший"
- 11 класс – "М1"
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