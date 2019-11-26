Елена Зеленская объявила о продаже скандального желтого платья: известна причина

Первая леди Елена Зеленская решила избавиться от желтого платья, которое она надевала на интронацию японского императора Нарухито. Знаменитая украинка объявила о продаже одежды для благотворительного проекта.

На официальном блоге первая леди призналась, что не будет хранить особое платье в своем гардеробе. Елена Зеленская публично заявила, что передает наряд для благотворительного фонда "Таблеточки", который в 2011 году основала Ольга Кудиненко. Ежегодно волонтеры собирают тысячи гривен в помощь тяжелобольным детям. Поэтому Елена Зеленская решила поддержать проект и передать им дизайнерское платье для аукциона.

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"То самое желтое платье, которое я надевала на церемонию интронизации японского императора и которое наделало шума, послужит доброму делу! Сегодня, накануне Всемирного дня сочувствия, я передаю его в качестве лота для благотворительного гала-ужина Tabletochki Giving Tuesday Dinner – команды супергероев, которые уже 8 лет стоят на защите детей с онкозаболеваниями", – отметила первая леди Украины.



Елена Зеленская в Японии / Пресс-служба

Что известно о платье Елены Зеленской

Владимир и Елена Зеленская активно приступили к своей международной работе. Поэтому президентская чета часто совершает анонсированные поездки и общается с международными лидерами. 22 октября 2019 года президент и первая леди приняли участие в особом событии для Японии – интронации императора Нарухито. На торжество были приглашены королевские особы со всего мира и влиятельные чиновники. Поэтому появление Владимира и Елены Зеленских на мероприятии было знаковым, а супруги заранее готовилось к этому выходу.

На церемонии первая леди Украины появилась в стильном платье желтого цвета. Наряд дизайнер Иван Фролов шил за месяц до интронации и учел все тонкости дресс-кода и традиции государства. Кроме этого, модельер умело соединил традиции двух стран, символически показав их будущее сотрудничество.

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"Для дневного выхода на официальную церемонию интронизации было сшито платье-футляр солнечно-желтого цвета в пастельных тонах. Цвета были выбраны из палитры, которая отвечает японским традициям, ведь согласно ним определенные оттенки можно носить только в конкретные сезоны. Идея костюма заключается в том, чтобы соединить элементы и крой украинского народного костюма с мотивами национальной японской одежды", – рассказал Иван Фролов.



Прическа Елены Зеленской соединила украинский и японский стили / Пресс-служба

Однако именно этот наряд наделал больше всего шума в сети. Елену Зеленскую хейтеры обвиняли в незнании этикета. По их словам, желтый цвет показал неуважение украинцев к японской культуре, ведь наряды этого оттенка носят только императоры. Однако впоследствии выяснилось, что люди просто перепутали два соседних государства – Китай и Японию.

После волны обвинений на защиту первой леди Украины встали дипломаты. Представители посольства Японии публично поблагодарили за появление Владимира и Елену Зеленских на торжественном событии и отметили, что пара придерживалась всех норм дресс-кода.