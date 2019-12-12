Елена Зеленская обратилась к спортсменам на языке жестов: красноречивое видео

Первая леди Украины на официальной инстаграм-странице опубликовала особое обращение. В коротком ролике Елена Зеленская пожелала удачи спортсменам с нарушениями слуха и обратилась к ним на языке жестов.

Видео появилось символично 12 декабря, ведь именно в этот день в Италии стартуют XIX зимние Дефлимпийские игры. Известно, что 34 украинских спортсмена будут бороться за победу в городах Мадезимо, Кьявенна и Санта-Екатерина-Вальфурва. Сейчас дефлимпийцы приняли участие в открытии события, а первая леди Украины публично поддержала их на начальном этапе соревнований.

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Елена Зеленская пожелала спортсменам получить лучшие результаты и вернуться в столицу победителями. Первая леди не скрывала, что восхищается людьми, которые презентуют государство на подобных соревнованиях. Интересно, что супруга президента впервые обратилась к гражданам на языке жестов. Сделала Елена Зеленская это символично, ведь спортсмены, выступающие на Дефлимпийских играх, имеют недостатки слуха.

Мои сердечные поздравления украинским дефлимпийцам. К сожалению, я сегодня не смогу быть вместе с вами, поэтому и решила записать это видео. Желаю вам блестящих побед и высоких результатов на зимней Дефлимпиаде. Искренне восхищаюсь тем, что вы делаете для Украины. Ведь то, как вы представляете нашу страну на мировых спортивных аренах, – это престиж Украины. Буду болеть за вас! Возвращайтесь с победами,

– отметила Елена Зеленская.

Кроме этого, она добавила, что больше всего ей понравился жест, который означает победу. Движение рукой, как сообщила Елена Зеленская, демонстрирует силу, собранность и нацеленность на результат, чего и пожелала дефлимпийцам первая леди Украины.

Журналисты LifeStyle 24 не обошли вниманием и образ Елены Зеленской. Позировала первая леди на фоне украинского флага, а для записи выбрала малиновую водолазку, которая является трендом этого сезона. К наряду она подобрала черный низ и пояс. Выглядела Елена Зеленская элегантно и стильно.