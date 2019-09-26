Елена Зеленская планирует создать украинские аудиогиды в знаменитых музеях

Президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена продолжают международное турне в США. Супруги уже приняли участие в ряде политических мероприятий, а первая леди решила инициировать создание художественного проекта.

Согласно официальным данным, размещенным на сайте президента, Елена Зеленская намерена создать украиноязычные аудиогиды в крупнейших музеях мира. Такой идеей первая леди поделилась с журналистами во время ее визита в легендарный Музей искусства Метрополитен-музея в Нью-Йорке.

Смотрите: Елена Зеленская в классическом костюме пришла на торжественную встречу в США

По словам Елены Зеленской, проект она стремится воплотить в ближайшее время. Поэтому вскоре украинские туристы смогут слушать экскурсии на родном языке и больше узнать историю знаменитых произведений искусства.

Невозможно быть в Нью-Йорке и не посетить Метрополитен-музей! Имела не только увлекательную экскурсию, но и интересную беседу относительно идеи создания украиноязычных аудиогидов в крупнейших музеях мира. Буду развивать эту инициативу и надеюсь, что уже в ближайшее время украинцы смогут слушать экскурсии на родном языке,

– поделилась в сети Елена Зеленская.

Вероятно, поход в Метрополитен-музей был частью традиционного обеда первых леди. Поэтому на экскурсии влиятельная украинка предстала в голубом штанном костюме, который отлично подчеркнул стройную фигуру Елены Зеленской.



Елена Зеленская в Нью-Йорке / Instagram / @olenazelenska_official



Первая леди Украины Метрополитен-музее / Instagram / @olenazelenska_official