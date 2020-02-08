Елена Зеленская поддержала мужа во время визита в Ватикан: лаконичный наряд первой леди

Сегодня, 8 февраля, начался официальный визит Президента Украины в Ватикан. Вместе с женой Владимир Зеленский встретился с Папой Франциском. Для аудиенции первая леди выбрала трендовое одеяние в черных цветах.

К влиятельным политическим семьям всегда прикованы тысячи пристальных взглядов. А каждый выход пары – грандиозное событие не только для прессы, но и для модной индустрии. Елена Зеленская часто поддерживает своего мужа во время ответственных рабочих поездок. Не стал исключением и официальный визит президента в Ватикан. Супруги уже успели встретиться с Папой Римским.

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Елена быстро смогла завоевать звание самой стильной первой леди за всю историю независимости Украины. На этот раз ей в очередной раз удалось потрясти мировое сообщество своим изысканным вкусом. На аудиенции она предстала в сдержанном платье длины миди черного цвета с баско. Ее хрупкую фиругу подчеркнул тонкий кожаный ремешок на талии.

Светлые волосы Елена Зеленская собрала в низкий хвост, а лаконичную прическу дополнила трендовым кружевным обручем.На ней минимум украшений – кольцо и едва заметные серебряные серьги. Завершили аутфит total black туфли-лодочки на каблуке. Этот look является беспроигрышным вариантом для деловых встреч и официальных выходов.



Елена Зеленская во время официального визита в Ватикан / Instagram / @olenazelenska_official

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Елена Зеленская во время официального визита в Ватикан / Instagram / @olenazelenska_official

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Елена Зеленская во время официального визита в Ватикан / Instagram / @olenazelenska_official

​

Елена Зеленская во время официального визита в Ватикан / Instagram / @olenazelenska_official