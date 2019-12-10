Елена Зеленская показала отличный стиль на открытии Украинского женского конгресса: фото

Первая леди Украины стала гостьей двухдневного мероприятия, которое уже третий раз проходит в Украине – Украинский женский конгресс. Среди спикеров мероприятия есть немало политиков, бизнесменов, общественных деятелей, в частности и Елена Зеленская, которая 10 декабря открыла конгресс и обратилась к гостям с приветственным словом.

Из важного, Елена Зеленская объявила, что инициирует присоединение Украины к международному "Партнерству Биарриц", основанному странами G7 для утверждения гендерного равенства. Об этом первая леди намерена просить президента Украины и Кабинет министров.

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Что известно о "Партнерстве Биарриц"? Оно было основано 25 августа 2019 года лидерами G7 для обеспечения гендерного равенства. Это рекомендации по продвижению гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин и девушек. Если подробнее, это касается борьбы с насилием, расширения экономических возможностей, образования и здравоохранения, ликвидации дискриминации. Чтобы "Партнерство Биарриц" вступило в силу, страны, которые присоединились к инициативе, должны принять и внедрить законодательные границы по гендерному равенству.

На Третий Украинский женский конгресс Елена Зеленская пожаловала в стильном брючном костюме, который она часто выбирает для официальных мероприятий. Кроме трендового кроя, женщина выбрала классический синий цвет наряда, который Институт цвета Pantone назвал главным цветом 2020 года. Свой образ первая леди Украины дополнила всегда актуальными туфлями-лодочками синего цвета и белой рубашкой с воротничками. Легкие волнистые волосы и нежный макияж завершили выход Зеленской.



Елена Зеленская на третьем Украинском женском конгрессе / Facebook / @Украинский Женский Конгресс



Елена Зеленская / Facebook / @Украинский Ж енский Конгресс

В своей речи Зеленская отметила, что идея присоединения Украины "к этой замечательной инициативе" является вполне логичной, а также дополнила свое выступление цитатой знаменитого премьер-министра Великобритании в 1979 – 1990 годах Маргарет Тэтчер, которую еще часто называли "железной леди".

Мне очень нравится высказывание Маргарет Тэтчер, которую я считаю великой женщиной в мировой политике: "Если нужно что-то хорошо сказать, тогда нужно звать мужчину. Если нужно что-то хорошо сделать, нужно звать женщину". Я считаю, что это значит, что только во взаимодействии мужчин и женщин в общественной жизни, можно добиться успеха для страны,

– сказала Зеленская.