Елена Зеленская покоряет США в строгом наряде: стильные фото и видео

В одном из крупнейших городов мира и, в частности, США, Нью-Йорке, проходит 74-я сессия Генеральной Асамблени ООН. Посетить ряд мероприятий отправилась и украинская президентская чета Владимир и Елена Зеленские. Всего за день в США первая леди Украины уже успела засветить два стильных образа.

В аэропорту Нью-Йорка Елена Зеленская засветилась в любимом бежевом костюме и "на низком ходу". Однако для появления перед другими политиками первая леди Украины выбрала более сдержанный и деловой образ.

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На встречу с украинской диаспорой Елена пришла в розовой блузке-пиджаке на запах с пуговицами. Дополнить пудровый "верх" супруга президента Украины решила черной классической юбкой-карандашом.

Несмотря на элегантность образа, наряд первой леди имел изюминку – красивое декольте и подчеркнутая талия. Волосы Елены Зеленской, как всегда, были естественно уложены на одну сторону, а уши украшали серьги в минималистическом стиле. На этот раз она предпочла жемчужины.



Елена и Владимир Зеленские в США