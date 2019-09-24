Елена Зеленская покоряет США в строгом наряде: стильные фото и видео

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Елена Зеленская
Елена Зеленская / https://www.president.gov.ua/

В одном из крупнейших городов мира и, в частности, США, Нью-Йорке, проходит 74-я сессия Генеральной Асамблени ООН. Посетить ряд мероприятий отправилась и украинская президентская чета Владимир и Елена Зеленские. Всего за день в США первая леди Украины уже успела засветить два стильных образа.

В аэропорту Нью-Йорка Елена Зеленская засветилась в любимом бежевом костюме и "на низком ходу". Однако для появления перед другими политиками первая леди Украины выбрала более сдержанный и деловой образ.

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На встречу с украинской диаспорой Елена пришла в розовой блузке-пиджаке на запах с пуговицами. Дополнить пудровый "верх" супруга президента Украины решила черной классической юбкой-карандашом.

Несмотря на элегантность образа, наряд первой леди имел изюминку – красивое декольте и подчеркнутая талия. Волосы Елены Зеленской, как всегда, были естественно уложены на одну сторону, а уши украшали серьги в минималистическом стиле. На этот раз она предпочла жемчужины.

Олена та Володимир Зеленські
Елена и Владимир Зеленские в США



Елена и Владимир Зеленские в США

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Теги: LifeStyle Елена Зеленская Стиль и мода
Источник: LifeStyle 24
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