Елена Зеленская поразила элегантными выходами в Японии: дизайнер платьев прокомментировал наряды

93 Читати новину українською
Елена Зеленская в Японии: разбор образов
Елена Зеленская в Японии: разбор образов / Коллаж LifeStyle 24

Первая леди Елена Зеленская еще со дня инаугурации привлекла внимание общественности. Ее стильные выходы уже называют образцовыми, а люди в восторге от элегантности и скромности знаменитой украинки. Особое внимание привлекают международные поездки супругов, в частности, в Японию, где Елена Зеленская предстала в потрясающих нарядах. Автор образов решил рассказать, как создавал одежду первой леди.

Как известно, 22 октября в Японии состоялась торжественная церемония интронизации императора Нарухито. Это событие привлекло внимание всех мировых СМИ, ведь очевидцами знакового события стали влиятельные политики. Среди приглашенных гостей были и Владимир и Елена Зеленские. Президентская чета не только пришла на торжественную часть, но и засветилась на гала-вечере.

Читайте также: Владимир и Елена Зеленские приняли участие в интронизации императора Японии: первое фото и видео

Сеть тут же заполонили эффектные снимки, сделанные во время события. Особое внимание привлекла Елена Зеленская, которая поразила гостей роскошным и элегантным нарядом. Автором образов был отечественный дизайнер Иван Фролов, который в комментарии изданию "Новое время" рассказал детали создания этих образов.

Дневной выход Елены Зеленской

На церемонии интронизации императора первая леди Украины красовалась в желтом вечернем платье, которое изящно подчеркнуло ее стройную фигуру. Одежда символизировала чистость мыслей и перемен. Дизайнер признался, что создавал эту одежду с учетом традиций Японии. Поэтому Елена Зеленская не только роскошно выглядела в платье, но и соответствовала установленному дресс-коду.

Для дневного выхода на официальную церемонию интронизации было сшито платье-футляр солнечно-желтого цвета в пастельных тонах. Цвета были выбраны из палитры, что соответствует японским традициям, ведь по ним определенные оттенки можно носить исключительно в конкретные сезоны. Идея костюма заключается в том, чтобы соединить элементы и крой украинского народного костюма по мотивам национальной японской одежды,
– рассказал Иван Фролов.

Олена Зеленська в Японії
Елена Зеленская в Японии / Пресс-служба дизайнера

Интересно, что прическу Елена Зеленская тоже делала в стиле японской культуры. Первая леди Украины сплела волосы и украсила их особой булавкой. Кроме этого, знаменитая украинка дополнила свой образ перчатками, которые подходили к наряду.

Стильний вихід Олени Зеленської
Стильный выход Елены Зеленской / Пресс-служба дизайнера

Вечерний look Елены Зеленской

Уже вечером 22 октября Елена Зеленская предстала в потрясающем голубом платье, которое тоже соответствовало осеннему сезону в Японии. Дизайнер Иван Фролов решил подчеркнуть стиль первой леди, которая обычно выбирает брючные костюмы. Поэтому ее одежда была стилизована под фрак.

"Платье асимметричное, подчеркивает талию, имеет классический мужской крой. Кроме того, один из лацканов спадает на плечо, покрытое тюлем на тон холоднее платья. На одном рукаве – ручная вышивка рассеянными кристаллами, другой рукав – длинный и классический. Этот образ украшает передний шлейф, который простирается от начала шеи до пола. Дополняет лук клатч-конверт в тон платья, кейп для выхода на улицу и перчатки", – рассказал Иван Фролов.

По словам дизайнера, работа над созданием двух платьев длилась около месяца. Елена Зеленская приезжала в мастерскую Фролова минимум 4 раза и совместно с ним выбирала окончательные варианты ее образов. Такая кропотливая работа над платьями дала результат – первая леди Украины выглядела безупречно, продемонстрировав всему миру красоту и изящество.

Олена Зеленська на гала-вечорі в Японії
Елена Зеленская на гала-вечере в Японии / Пресс-служба дизайнера

Розкішний стиль Олени Зеленської
Роскошный стиль Елены Зеленской / Пресс-служба дизайнера

Самые стильные выходы Елены Зеленская с момента инаугурации: смотрите в видео

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений 24 канал (@24tv.ua)

 

blog_ava
Это так по-русски: в Екатеринбурге установили пластиковые фонари
сегодня
606
Автор: Юлия Михайлова
Теги: Новости Украины LifeStyle Япония Елена Зеленская Новости LifeStyle Стиль и мода
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Раздеться на Хэллоуин: какие провокационные образы готовят звезды на вечеринки в 2019
26 октября 20:49 Раздеться на Хэллоуин: какие провокационные образы готовят звезды на вечеринки в 2019
Надія Біленко 641
Куда пойти на выходных в Киеве: афиша на 25 – 27 октября
26 октября 10:24 Куда пойти на выходных в Киеве: афиша на 25 – 27 октября
435
Что надеть на прогулку с друзьями: 10 интересных идей
26 октября 09:30 Что надеть на прогулку с друзьями: 10 интересных идей
389
"Хищные птицы", "Бонд 25", "Мулан" и другие: 10 самых ожидаемых фильмов 2020 года
25 октября 20:29 "Хищные птицы", "Бонд 25", "Мулан" и другие: 10 самых ожидаемых фильмов 2020 года
Марта Вересюк 363
Уверенность в себе – панацея? Взгляд руководительницы издательства Vivat Юлии Орловой
25 октября 19:56 Уверенность в себе – панацея? Взгляд руководительницы издательства Vivat Юлии Орловой
70
Новости
Больше новостей
Залиште відгук