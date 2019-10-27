Елена Зеленская поразила элегантными выходами в Японии: дизайнер платьев прокомментировал наряды

Первая леди Елена Зеленская еще со дня инаугурации привлекла внимание общественности. Ее стильные выходы уже называют образцовыми, а люди в восторге от элегантности и скромности знаменитой украинки. Особое внимание привлекают международные поездки супругов, в частности, в Японию, где Елена Зеленская предстала в потрясающих нарядах. Автор образов решил рассказать, как создавал одежду первой леди.

Как известно, 22 октября в Японии состоялась торжественная церемония интронизации императора Нарухито. Это событие привлекло внимание всех мировых СМИ, ведь очевидцами знакового события стали влиятельные политики. Среди приглашенных гостей были и Владимир и Елена Зеленские. Президентская чета не только пришла на торжественную часть, но и засветилась на гала-вечере.

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Сеть тут же заполонили эффектные снимки, сделанные во время события. Особое внимание привлекла Елена Зеленская, которая поразила гостей роскошным и элегантным нарядом. Автором образов был отечественный дизайнер Иван Фролов, который в комментарии изданию "Новое время" рассказал детали создания этих образов.

Дневной выход Елены Зеленской

На церемонии интронизации императора первая леди Украины красовалась в желтом вечернем платье, которое изящно подчеркнуло ее стройную фигуру. Одежда символизировала чистость мыслей и перемен. Дизайнер признался, что создавал эту одежду с учетом традиций Японии. Поэтому Елена Зеленская не только роскошно выглядела в платье, но и соответствовала установленному дресс-коду.

Для дневного выхода на официальную церемонию интронизации было сшито платье-футляр солнечно-желтого цвета в пастельных тонах. Цвета были выбраны из палитры, что соответствует японским традициям, ведь по ним определенные оттенки можно носить исключительно в конкретные сезоны. Идея костюма заключается в том, чтобы соединить элементы и крой украинского народного костюма по мотивам национальной японской одежды,

– рассказал Иван Фролов.



Елена Зеленская в Японии / Пресс-служба дизайнера

Интересно, что прическу Елена Зеленская тоже делала в стиле японской культуры. Первая леди Украины сплела волосы и украсила их особой булавкой. Кроме этого, знаменитая украинка дополнила свой образ перчатками, которые подходили к наряду.



Стильный выход Елены Зеленской / Пресс-служба дизайнера

Вечерний look Елены Зеленской

Уже вечером 22 октября Елена Зеленская предстала в потрясающем голубом платье, которое тоже соответствовало осеннему сезону в Японии. Дизайнер Иван Фролов решил подчеркнуть стиль первой леди, которая обычно выбирает брючные костюмы. Поэтому ее одежда была стилизована под фрак.

"Платье асимметричное, подчеркивает талию, имеет классический мужской крой. Кроме того, один из лацканов спадает на плечо, покрытое тюлем на тон холоднее платья. На одном рукаве – ручная вышивка рассеянными кристаллами, другой рукав – длинный и классический. Этот образ украшает передний шлейф, который простирается от начала шеи до пола. Дополняет лук клатч-конверт в тон платья, кейп для выхода на улицу и перчатки", – рассказал Иван Фролов.

По словам дизайнера, работа над созданием двух платьев длилась около месяца. Елена Зеленская приезжала в мастерскую Фролова минимум 4 раза и совместно с ним выбирала окончательные варианты ее образов. Такая кропотливая работа над платьями дала результат – первая леди Украины выглядела безупречно, продемонстрировав всему миру красоту и изящество.



Елена Зеленская на гала-вечере в Японии / Пресс-служба дизайнера



Роскошный стиль Елены Зеленской / Пресс-служба дизайнера

Самые стильные выходы Елены Зеленская с момента инаугурации: смотрите в видео