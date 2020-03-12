Елена Зеленская посетила школы Киевщины: выход первой леди накануне карантина

Вчера, 11 марта, Елена Зеленская посетила две школы Киева и Киевской области. Первая леди ознакомилась с новыми для образовательных учреждений подходами к питанию в рамках программы "Новое школьное питание Cult Food".

Накануне правительство объявило о трехнедельном карантине во всех учебных заведениях страны, который продлится до 3 апреля. Так, накануне внедрения масштабных мер в разгар мировой эпидемии коронавируса, Елена Зеленская стала гостьей двух школ на Киевщине.

Читайте также Украинские звезды отреагировали на карантин в государстве: Главное – без паники

Визит первой леди состоялся в рамках внедрения проекта "Новое школьное питание Cult Food", вдохновителем которого выступил кулинарный эксперт и общественный активист Евгений Клопотенко. Инициатива призвана улучшить культуру питания в образовательных учреждениях.

В киевской специализированной школе Днепровского района №125 и НВК "Гимназия "Перспектива" в Борисполе на протяжении полугода воплощают новые подходы к питанию на основе модернизированной программы. Елена Зеленская не только пообщалась с учениками и родителями, но и оценила нововведение на собственном опыте – она позавтракала и пообедала со школьниками.

Тот, кто действительно имеет желание что-то сделать, обязательно найдет возможности и сделает! Качественно свежее меню, рационально подобранные вкусовые сочетания, эстетично поданная еда, возможность выбрать блюдо на свой вкус – вот лишь часть нововведений, которые предлагает эта программа,

– поделилась впечатлениями первая леди в инстаграме.

Для своего выхода Елена Зеленская выбрала удобный брючный костюм черного цвета, состоящий из полосатого пиджака оверсайз и широких брюк свободного кроя. Базовые вещи она дополнила легкой белой рубашкой и комфортной обувью на низком ходу. Ее образ завершил дневной макияж и неизменная укладка.