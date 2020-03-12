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Елена Зеленская посетила школы Киевщины: выход первой леди накануне карантина

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Вчера, 11 марта, Елена Зеленская посетила две школы Киева и Киевской области. Первая леди ознакомилась с новыми для образовательных учреждений подходами к питанию в рамках программы "Новое школьное питание Cult Food".

Накануне правительство объявило о трехнедельном карантине во всех учебных заведениях страны, который продлится до 3 апреля. Так, накануне внедрения масштабных мер в разгар мировой эпидемии коронавируса, Елена Зеленская стала гостьей двух школ на Киевщине.

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Визит первой леди состоялся в рамках внедрения проекта "Новое школьное питание Cult Food", вдохновителем которого выступил кулинарный эксперт и общественный активист Евгений Клопотенко. Инициатива призвана улучшить культуру питания в образовательных учреждениях.

В киевской специализированной школе Днепровского района №125 и НВК "Гимназия "Перспектива" в Борисполе на протяжении полугода воплощают новые подходы к питанию на основе модернизированной программы. Елена Зеленская не только пообщалась с учениками и родителями, но и оценила нововведение на собственном опыте – она позавтракала и пообедала со школьниками.

Тот, кто действительно имеет желание что-то сделать, обязательно найдет возможности и сделает! Качественно свежее меню, рационально подобранные вкусовые сочетания, эстетично поданная еда, возможность выбрать блюдо на свой вкус – вот лишь часть нововведений, которые предлагает эта программа,
– поделилась впечатлениями первая леди в инстаграме.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Той, хто справді має бажання щось зробити, обов'язково знайде можливості та зробить! ⠀ Яскравим підтвердженням цього є київська спеціалізована школа № 125, що у Дніпровському районі, та НВК «Гімназія «Перспектива» в Борисполі, у яких ми разом з кулінарним експертом і громадським активістом Євгеном Клопотенком @klopotenko сьогодні «снідали» та «обідали». ⠀ Це освітні заклади, у яких уже понад півроку втілюють нові підходи до харчування на основі програми Євгена «Нове шкільне харчування Cult Food». ⠀ Якісно свіже меню, раціонально підібрані смакові поєднання, естетично подана їжа, можливість обрати страву на свій смак – ось лише частина нововведень, які пропонує ця програма. ⠀ На практиці у школах, які відвідали, це має такий вигляд: декілька страв, серед яких учні можуть обрати саме ту, яку хочеться; комп’ютерні програми для розрахунку калорій та різноманітності меню; обов’язковий контроль потенційних алергенів у стравах, про які заздалегідь попереджають (наприклад, цитрусові, молоко). Результат – гарантовано нагодовані діти, бо на власні очі бачила, як їм смакує (я теж не втрималася й скуштувала локшинник з молочним соусом – справді смачно!), та задоволені батьки. ⠀ Ця програма точно варта розширення та масштабування! Тож далі буде…

Публикация от Olena Zelenska (@olenazelenska_official)

Для своего выхода Елена Зеленская выбрала удобный брючный костюм черного цвета, состоящий из полосатого пиджака оверсайз и широких брюк свободного кроя. Базовые вещи она дополнила легкой белой рубашкой и комфортной обувью на низком ходу. Ее образ завершил дневной макияж и неизменная укладка. 

 

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Автор: Марина Джура
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Елена Зеленская
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