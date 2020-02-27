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Елена Зеленская повторила образ из поездки в Азербайджан: фото

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Первая леди Украины Елена Зеленская не перестает поражать изысканными образами во время официальных выходов. На открытии фестиваля "NEOсвитний Арсенал" она повторила образ, который примерила для поездки в Азербайджан.

Сегодня, 27 февраля, супруга президента Украины посетила открытие фестиваля "NEOсвитний Арсенал" в "Художественном Арсенале". Там она появилась в строгом сером костюме и с необычной прической. Фотографиями с события Елена Зеленская поделилась на своей странице в инстаграме.

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Целью фестиваля, на который пришла первая леди, является возобновление системы образования и объединения культурного, научного, художественного и технологического направлений.

"NEOсвитний Арсенал" снова доказывает, что в школьном образовании процессы обучения, поощрения научных исследований и открытий могут и должны быть увлекательными – такими, которые взаимодействовали бы с детским любопытством, заполонили и не отпускали. Поэтому, цитируя девиз фестиваля – пусть будет с нами всеми сила нейронных связей,
– написала в публикации Елена Зеленская.

Первая леди, как всегда, очаровала своим аутфитом. Она была одета в блузку лилового цвета, строгий серый костюм, состоящий из жакета и широких штанов со стрелками. Дополнял такой наряд черный пояс.

На лице у госпожи Зеленской был нежный макияж, а волосы она собрала в красивую прическу.

Олена Зеленська
Елена Зеленская повторила образ из Азербайджана / Instagram / @olenazelenska_official

Олена Зеленська

Елена Зеленская на открытии фестиваля "NEOсвитний Арсенал" / Instagram / @olenazelenska_official

Отметим, что в таком костюме первая леди Украины встречалась с украинским сообществом Азербайджана. Ее сегодняшний образ отличается только блузкой и прической.

Олена Зеленська
Елена Зеленская на встрече с украинским сообществом Азарбайджана / Instagram / @olenazelenska_official

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Автор: Кристина Кобак
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Стиль и мода Елена Зеленская
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