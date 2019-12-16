Елена Зеленская примерила трендовое пальто для поездки в Баку: первое фото

46 Читати новину українською
Елена Зеленская показала трендовую одежду / Instagram / @olenazelenska_official

Владимир и Елена Зеленская отправились в анонсированную поездку в Азербайджан. Первая леди Украины уже успела поделиться этой новостью с общественностью и показать свой образ, который подобрала специально для путешествия.

Снимок появился на официальной инстаграм-странице Елены Зеленская. Первая леди Украины тщательно следит за модными трендами, ведь в своем наряде соединила несколько главных советов от дизайнеров.

Интересно: Первая модница Украины: какими образами отличилась Елена Зеленская в 2019 году

Перед камерами супруга президента появилась в классических коричневых брюках, к которым подобрала гольф. Именно эту одежду считают главными трендами осени и зимы. Кроме этого, Елена Зеленская учла и фэшн-тенденции в верхней одежде: в международную поездку первая леди взяла пальто oversize коричневого цвета, которое уже успели примерить чуть ли не все знаменитые модницы. Обувь на каблуках и идеальная укладка волос завершили эффектный look украинки.

Володимир та Олена Зеленські в Азербайджані
Владимир и Елена Зеленская в Азербайджане/ Instagram / @olenazelenska_official

Известно, что президентская чета проведет в Баку несколько дней. Владимир и Елена Зеленская встретятся с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Али Асадовым. Политики планируют провести переговоры в расширенном формате. Также президенты примут участие в украинско-азербайджанском бизнес-форуме. Первая леди Украины также запланированы встречи, в частности, она с Владимиром Зеленским посетит Украинский культурно-образовательный центр Бакинского университета и встретится с представителями украинской общины в Азербайджане.

Страшный шум на столичных Позняках: что на самом деле происходит
сегодня
622
Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Владимир Зеленский Новости Азербайджана Елена Зеленская Стиль и мода
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 18:26 Где в Киеве встретить Новый год: подборка самых интересных мероприятий
Уляна Журба 64
сегодня 16:45 Выходные на Новый год 2020: сколько будем отдыхать в январе
Квітослава Туз 76324
сегодня 16:34 Иванка Трамп посетила Катар: три эффектных образа знаменитой модницы
Юлія Михайлова 55
сегодня 15:25 Как украсить елку: тренды 2020 года
Анна Запотоцька 176
сегодня 14:44 Идеи подарков на День святого Николая: что положить под подушку
Уляна Журба 16220
Новости
Больше новостей
Залиште відгук