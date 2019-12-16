Елена Зеленская примерила трендовое пальто для поездки в Баку: первое фото

Владимир и Елена Зеленская отправились в анонсированную поездку в Азербайджан. Первая леди Украины уже успела поделиться этой новостью с общественностью и показать свой образ, который подобрала специально для путешествия.

Снимок появился на официальной инстаграм-странице Елены Зеленская. Первая леди Украины тщательно следит за модными трендами, ведь в своем наряде соединила несколько главных советов от дизайнеров.

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Перед камерами супруга президента появилась в классических коричневых брюках, к которым подобрала гольф. Именно эту одежду считают главными трендами осени и зимы. Кроме этого, Елена Зеленская учла и фэшн-тенденции в верхней одежде: в международную поездку первая леди взяла пальто oversize коричневого цвета, которое уже успели примерить чуть ли не все знаменитые модницы. Обувь на каблуках и идеальная укладка волос завершили эффектный look украинки.



Владимир и Елена Зеленская в Азербайджане/ Instagram / @olenazelenska_official

Известно, что президентская чета проведет в Баку несколько дней. Владимир и Елена Зеленская встретятся с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Али Асадовым. Политики планируют провести переговоры в расширенном формате. Также президенты примут участие в украинско-азербайджанском бизнес-форуме. Первая леди Украины также запланированы встречи, в частности, она с Владимиром Зеленским посетит Украинский культурно-образовательный центр Бакинского университета и встретится с представителями украинской общины в Азербайджане.