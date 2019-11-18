Елена Зеленская призналась, пишет ли до сих пор шутки для "95 Квартала"

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Елена Зеленская продолжает работать с "Квартал 95" / Instagram / @olenazelenska_official

После инаугурации, которая состоялась 20 мая 2019 года, Владимир Зеленский отказался от участия в "Квартал 95". А вот его жена Елена продолжает сотрудничать с командой юмористов.

Об этом она призналась в откровенном интервью Vogue. Елена Зеленская рассказала, что до сих пор пишет смешные сценарии для выступлений "Квартала 95". Однако первая леди не скрывает, что теперь ей сложнее найти свободное время для творчества.

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Я пишу сценарии, как и раньше. Правда, теперь надо распределять свой день между офисом президента и "Кварталом" и соблюдать тайминг,
– отметила она.

Именно интервью журналисты взяли у первой леди в офисе "Студии Квартал 95". В тот день в Мариуполе стартовал инвестиционный форум, поэтому в графике Елены Зеленской появилось немного свободного времени. По словам жены президента, именно в такие минуты она работает над сценариями, как и предыдущие 15 лет. Интересно, что, по словам актрисы "Квартала 95" Елены Кравец, Владимир Зеленский и до сих пор проверяет сценарии, которые юмористы показывают зрителям.

Важно! Статус первой леди в Украине является более представительским. Елена Зеленская не получает средств за свою работу, поэтому может смело сочетать две работы, не нарушая ни одного из отечественных законов. В отличие от Украины, жены президентов США и Франции получают оплату за работу, поэтому должны посвящать все свое время воплощению собственных инициатив.

Олена Зеленська у стильній фотосесії
Елена Зеленская в стильной фотосессии / Vogue

В интервью Елена Зеленская рассказала, что изучала работу своих коллег за рубежом. По словам известной украинки, каждая первая леди – успешный специалист, который может похвастаться успехом в развитии своих социальных инициатив.

"Среди жен президента нет неинтересных личностей: у каждой есть чему поучиться. Например, Бриджит Макрон – педагог. Ее программа сосредоточена вокруг образовательной темы: первая леди Франции создает школы для взрослых, которые по разным причинам были вынуждены бросить учебу. Во время нашей с ней встречи рассказала, что сама преподает им французский язык и литературу. Сара Нетаньяху, жена премьер-министра Израиля, – детский психолог. Эльке Бюденбендер, первая леди Германии – успешный юрист", – добавила она.

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В то же время Елена Зеленская не скрывает, что хочет также реализовать свои инициативы, в частности, улучшить школьное питание. У первой леди есть еще много интересных идей, однако она решила все внедрять поочередно.

"Я выросла в Кривом Роге, живу в этой стране всю жизнь и хорошо понимаю, как много у нас проблем. Но если буду браться за все, не получится ничего, поэтому наша команда решила сосредоточиться на конкретных задачах: здоровье детей, равные возможности для всех украинцев и культурная дипломатия", – поделилась Елена Зеленская.

Президентське подружжя України
Президентская чета Украина / Vogue

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Теги: Новости LifeStyle Новости Украины LifeStyle Елена Зеленская Квартал 95
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