Елена Зеленская рассказала, какой стиль ей импонирует и с какой первой леди хочет встретиться

Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, Елена Зеленская, перед вторым туром выборов и дебатами двоих оппонентов дала откровенное интервью. Она рассказала некоторые детали семейной жизни, а также о желании встречи с действующей первой леди Украины Мариной Порошенко.

В разговоре с журналистами издания "Сегодня" Елена Зеленская поделилась, что не пытается следовать чьему-то стилю или копировать его.

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Конечно, мне было бы интересно с ними (первыми леди, – LifeStyle 24) пообщаться, ведь в любой стране первая леди – это женщина, которая играет важную роль в жизни президента. Что касается имиджа, я не пытаюсь следовать чьему-то стилю и не стараюсь кого-то копировать. Чтобы понимать какие-то протокольные нюансы и вникнуть в эту тему, я, конечно, посмотрела несколько фотографий, но не более того,

– отметила Елена.



Владимир Зеленский и Елена (справа) / Instagram / @zelenskiy_official

41-летняя жена Владимира Зеленского добавила, что если бы ей выпала возможность пообщаться с любой первой леди в мире, прежде всего ей бы хотелось встречи с Мариной Порошенко – женой действующего президента Украины Петра Порошенко.

"Мне интересно, какая она личность, как смотрит на всю сложившуюся ситуацию, как ей вообще живется. Думаю, она могла бы поделиться каким-то опытом. Но, на самом деле, я не люблю загадывать. Стараюсь об этом вообще пока не думать и даже не говорить вслух. Наверное, это даже и не совсем этично – рассуждать на такие темы", – подытожила Елена Зеленская.

Когда стартуют дебаты между Порошенко и Зеленским? Дебаты начнутся на стадионе "Олимпийский" в Киеве 19 апреля в 19:00. Однако людей начнут впускать на стадион раньше – с 16:00. Для входа на стадион нужно иметь распечатанные билеты-приглашения и документы, удостоверяющие личность. После дискуссии на стадионе Порошенко отправится на теледебаты в студию Общественного, которые стартуют в 21:00. Зеленского там не будет.



Полиция ожидает до 60 тысяч посетителей дебатов на стадионе и подчеркивает, что на событие нельзя приносить оружие, газовые баллончики, файеры, петарды, еду, алкоголь и другие напитки, политическую символику и домашних животных.

Дебаты Зеленского с Порошенко на НСК "Олимпийский" смотрите в 19:00: