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Елена Зеленская сделала необычную прическу для публичного выхода: фото

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Елена Зеленская в Киеве / Instagram / @olenazelenska_official

Первая леди Украины Елена Зеленская продолжает внедрять инициативы и поддерживать социально важные проекты. В сети она показала фото с международного форума, на котором появилась с достаточно необычной прической.

Елена Зеленская обычно предстает перед камерами с волнистыми волосами. Однако для нового выхода первая леди Украины решила поэкспериментировать со своим образом, сделав с одной стороны две косички. Такая прическа выглядела стильно и довольно необычно, что отметили пользователи сети.

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Олена Зеленська
Елена Зеленская / Instagram / @olenazelenska_official

В таком образе первая леди Украины приняла участие в международном форуме "Украина на пути преодоления домашнего и гендерно обусловленного насилия". Во время своего выступления влиятельная украинка отметила, что в Украине начала действовать национальная горячая линия по противодействию домашнему насилию. Елена Зеленская отметила, что каждый человек, который страдает от жестокости дома, должен запомнить номер и обращаться за помощью. Специалисты смогут предоставить не только психологическую или правовую поддержку, но и спасти жертв домашнего насилия.

Четыре цифры, призванные спасти жизнь... 1547 – номер национальной горячей линии по противодействию домашнему насилию. По этому номеру каждый, кто страдает от домашнего насилия, может получить квалифицированную информационную, психологическую и правовую поддержку, а при необходимости – и экстренное реагирование полиции. Горячая линия работает в круглосуточном режиме на всей территории Украины,
– рассказала Елена Зеленская.

Кроме этого, первая леди Украины отметила, что от насилия не застрахован никто, поэтому полезно записать номер горячей линии.

Олена Зеленська на офіційному заході
Елена Зеленская на официальном мероприятии / Instagram / @olenazelenska_official

Олена Зеленська взяла участь у міжнародному форумі
Елена Зеленская приняла участие в международном форуме / Instagram / @olenazelenska_official

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: Новости Украины Елена Зеленская LifeStyle
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