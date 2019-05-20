Елена Зеленская создала страницу в Instagram: какими снимками дебютировала первая леди Украины

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Елена и Владимир Зеленский
Елена и Владимир Зеленский / Instagram/ @olenazelenska_official

Жена новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского в день его инаугурации появилась на просторах социальной сети Instagram. Елена Зеленская создала свою страницу и уже опубликовала несколько первых кадров.

Сегодня, 20 мая, в зале Верховной Рады Украины состоялось торжественное назначение Владимира Зеленского на пост президента Украины. По случаю такого события в их жизни Елена Зеленская, которая предпочитала оставаться вне публичной жизни, решила создать страницу в Instagram, где ее муж уже давно пользуется большой популярностью.

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Первая леди Украины дебютировала фотографиями с инаугурации своего мужа. На фото президентская чета предстала с широкими улыбками и в праздничных нарядах. Для важного события в их жизни Елена Зеленская выбрала белый костюм, пиджак которого был на коротких рукавах с трендовым Кейп.

Стоит отметить, что теперь первая леди Украины будет пользоваться не меньшей популярностью в социальных сетях в Instagram, чем ее муж. За считанные часы количество ее фанатов уже составило более 30 тысяч.

 

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Теги: Владимир Зеленский Инаугурация Зеленского LifeStyle Елена Зеленская Новости LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
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