Елена Зеленская в классическом костюме пришла на торжественную встречу в США: фото

Жена украинского президента Елена Зеленская продолжает покорять США стильными и одновременно элегантными образами. Первая леди приняла участие в запланированной торжественной встрече, где засветила трендовый брючный костюм.

Пока руководители стран имеют запланированные политические мероприятия и важные выступления в рамках заседания Генассамблеи ООН, их жены также участвуют в анонсированных событиях. В частности, в среду, 25 сентября, в Нью-Йорке прошел традиционный обед первых леди. Такую встречу не пропустила Елена Зеленская, котораяпотрясла своим стильным образом.

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Для публичного выхода знаменитая украинка подобрала классический брючный костюм голубого цвета, состоящий из штанов, удлиненного пиджака и жилета. Трендовый образ Елена Зеленская дополнила обувью на каблуке и лаконичными украшениями. А что касается выбора макияжа, то первая леди тоже решила не экспериментировать: перед камерами она появилась с дневным make-up, сделав акцент на глаза.

"Имела возможность принять участие в ежегодном обеде первых леди Fashion 4 Development в поддержку Целей развития тысячелетия ООН и присоединиться к чествованию представителей индустрии моды за их вклад в достижение глобальных Целей устойчивого развития. Выражаю свое глубокое уважение и искренние поздравления номинантам!" – прокомментировала событие Елена Зеленская в сети.



Первая леди Украины / Instagram / @olenazelenska_official



Елена Зеленская пришла на обед первых леди / Instagram / @olenazelenska_official

Эффектный образ Елены Зеленской / Instagram / @olenazelenska_official

Как известно, брючные костюмы уже стали своеобразной визитной карточкой Елены Зеленской. Именно этот трендовый образ украинская красавица обычно выбирает для публичных выходов. Такие фэшн-предпочтения первая леди объяснила сразу после инаугурации Владимира Зеленского. По ее словам, гардероб она подбирает на основе собственных предпочтений и не пытается подражать чьему-то стилю.

"В любой стране первая леди – это женщина, которая играет важную роль в жизни президента. Что касается имиджа, я не пытаюсь следовать чьему-то стилю и не пытаюсь кого-то копировать. Чтобы понимать какие-то протокольные нюансы и вникнуть в эту тему, я, конечно, посмотрела несколько фотографий, но не больше", – отметила Елена Зеленская.



Елена Зеленская в Нью-Йорке / Instagram / @olenazelenska_official