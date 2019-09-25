Елена Зеленская в классическом костюме пришла на торжественную встречу в США: фото
Жена украинского президента Елена Зеленская продолжает покорять США стильными и одновременно элегантными образами. Первая леди приняла участие в запланированной торжественной встрече, где засветила трендовый брючный костюм.
Пока руководители стран имеют запланированные политические мероприятия и важные выступления в рамках заседания Генассамблеи ООН, их жены также участвуют в анонсированных событиях. В частности, в среду, 25 сентября, в Нью-Йорке прошел традиционный обед первых леди. Такую встречу не пропустила Елена Зеленская, котораяпотрясла своим стильным образом.
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Для публичного выхода знаменитая украинка подобрала классический брючный костюм голубого цвета, состоящий из штанов, удлиненного пиджака и жилета. Трендовый образ Елена Зеленская дополнила обувью на каблуке и лаконичными украшениями. А что касается выбора макияжа, то первая леди тоже решила не экспериментировать: перед камерами она появилась с дневным make-up, сделав акцент на глаза.
"Имела возможность принять участие в ежегодном обеде первых леди Fashion 4 Development в поддержку Целей развития тысячелетия ООН и присоединиться к чествованию представителей индустрии моды за их вклад в достижение глобальных Целей устойчивого развития. Выражаю свое глубокое уважение и искренние поздравления номинантам!" – прокомментировала событие Елена Зеленская в сети.
Первая леди Украины / Instagram / @olenazelenska_official
Елена Зеленская пришла на обед первых леди / Instagram / @olenazelenska_official
Эффектный образ Елены Зеленской / Instagram / @olenazelenska_official
Как известно, брючные костюмы уже стали своеобразной визитной карточкой Елены Зеленской. Именно этот трендовый образ украинская красавица обычно выбирает для публичных выходов. Такие фэшн-предпочтения первая леди объяснила сразу после инаугурации Владимира Зеленского. По ее словам, гардероб она подбирает на основе собственных предпочтений и не пытается подражать чьему-то стилю.
"В любой стране первая леди – это женщина, которая играет важную роль в жизни президента. Что касается имиджа, я не пытаюсь следовать чьему-то стилю и не пытаюсь кого-то копировать. Чтобы понимать какие-то протокольные нюансы и вникнуть в эту тему, я, конечно, посмотрела несколько фотографий, но не больше", – отметила Елена Зеленская.
Елена Зеленская в Нью-Йорке / Instagram / @olenazelenska_official
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