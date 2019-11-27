Елена Зеленская выбрала корсетное платье для визита в Литву: первые фото

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Владимир и Елена Зеленские в Литве / Пресс-служба

Первая леди Украины Елена Зеленская продолжает покорять мир эффектными публичными выходами. После визита в Эстонию президентская чета отправилась в Литву, где отечественная модница успела продемонстрировать стильное корсетное платье.

Международная поездка Владимира и Елены Зеленских продолжается. Супруги уже успели принять участие в официальной встрече с президентом Гитанас Науседа и его женой Дианой. На переговорах лидеры двух государств обсудят политические и экономические отношения, вопросы безопасности и обороны, сотрудничество в области энергетики, транспорта и социальной политики.

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Сейчас в сети появились первые фото с международной поездки, на которых видно, как прошла официальная часть встречи. В частности, журналисты LifeStyle 24 обратили внимание на одежду, которую первые леди надели для события. Так, Диана Науседа встречала гостей в голубом костюме, который состоял из юбки и блузки. Образ она дополнила украшениями и обувью на устойчивых каблуках.

А вот Елена Зеленская удивила своих поклонников. На этот раз первая леди Украины забыла о любимых брючных костюмах, предпочтя изящное платье с рукавами и корсетом. Элегантный образ Елена Зеленская завершила туфлями-лодочками и волнистыми волосами.


Президентская чета Украины в Вильнюсе / Пресс-служба

Стильний образ Олени Зеленської
Стильный образ Елены Зеленской / Пресс-служба

Интересно, что накануне поездки в Литву Елена Зеленская показала кардинально иной образ. В Эстонии первая леди появилась перед камерами в стильных белых брюках, терракотовой блузке и пальто. Пока Владимир Зеленский участвовал в запланированных переговорах, его жена охотно посетила воскресную школу в Таллинне и родовую клинику. Заимствованный опыт Елена стремится воплотить в социальных проектах, которыми будет заниматься в течение всего срока президентства Владимира Зеленского. 

Володимир та Олена Зеленські в Естонії
Владимир и Елена Зеленские в Эстонии / Пресс-служба

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Литва Елена Зеленская Стиль и мода
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