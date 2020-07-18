Елизавета II посвятила в рыцари 100-летнего ветерана: трогательные фото
100-летний ветеран Второй мировой получил звание рыцаря в Великобритании. Тому Муру удалось собрать 33 миллиона фунтов стерлингов для врачей во время эпидемии коронавируса.
Посвятила ветерана в рыцари королева Елизавета II. Церемония прошла на лужайке перед Виндзорским дворцом. Об этом сообщила пресс-служба Букингемского дворца.
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На посвящение пригласили также родных Мура. В их присутствии королева положила поочередно на правое и левое плечо старинный меч, принадлежавший еще ее отцу Георгу Шестому. А потом вручила посвященному рыцарю медаль.
Чем отличился Том Мур
В апреле Том Мур с помощью родных запустил в твиттер акцию по сбору средств на нужды британских врачей. Он вызвался пройти 100 кругов с помощью ролатора. Видео с Томом выкладывали в соцсеть.
Самоотверженность 100-летнего ветерана привлекла внимание не только британцев и СМИ, но и многих иностранных СМИ. Таким образом Том Мур стал мировой знаменитостью.