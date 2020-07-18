100-летний ветеран Второй мировой получил звание рыцаря в Великобритании. Тому Муру удалось собрать 33 миллиона фунтов стерлингов для врачей во время эпидемии коронавируса.

Посвятила ветерана в рыцари королева Елизавета II. Церемония прошла на лужайке перед Виндзорским дворцом. Об этом сообщила пресс-служба Букингемского дворца.

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На посвящение пригласили также родных Мура. В их присутствии королева положила поочередно на правое и левое плечо старинный меч, принадлежавший еще ее отцу Георгу Шестому. А потом вручила посвященному рыцарю медаль.

Captain Sir Tom Moore stands proudly with his family in the Quadrangle of Windsor Castle, following his Investiture ceremony.



Congratulations @captaintommoore pic.twitter.com/EJDkuuXlnJ — The Royal Family (@RoyalFamily) July 17, 2020

In April, #WW2 veteran, Captain Sir Tom Moore embarked on 100 laps of his garden with the aim to raise £1,000 for @NHSCharities. @captaintommoore has now raised over £32 million for the #NHS, and inspired so many people along the way. pic.twitter.com/wVIIsR6k8B — The Royal Family (@RoyalFamily) July 17, 2020

Чем отличился Том Мур

В апреле Том Мур с помощью родных запустил в твиттер акцию по сбору средств на нужды британских врачей. Он вызвался пройти 100 кругов с помощью ролатора. Видео с Томом выкладывали в соцсеть.

Coming up on #BBCBreakfast we'll speak to @captaintommoore.

He's 99 years old and is aiming to walk 100 laps of his garden before his 100th birthday to raise money for the #NHS pic.twitter.com/VT54SRyao7 — BBC Breakfast (@BBCBreakfast) April 10, 2020

Самоотверженность 100-летнего ветерана привлекла внимание не только британцев и СМИ, но и многих иностранных СМИ. Таким образом Том Мур стал мировой знаменитостью.