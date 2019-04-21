Чего вы не знали о королеве Елизавете II: искусный механик и жена своего брата

Сегодня, 21 апреля, британская королева Елизавета II празднует свое 93-летие. Легендарный монарх не только очаровывает нежными образами, но есть и своеобразным символом Великобритании. Однако мало кто знает, что Елизавета II является профессиональным механиком и рекордсменом, а еще она вышла замуж за своего родственника.

Обаятельная Елизавета II, несмотря на свой престижный статус, ведет довольно скромную жизнь. Ее Величество не любит излишнее внимание журналистов, поэтому никогда не соглашается на интервью. Поэтому многие факты, касающиеся предпочтений и личной жизни Елизаветы II, остаются малоизвестными для общественности.

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Сайт "24" подобрал поразительные факты о Елизавете II – удивительной и сильной женщине, которая вошла в историю мира как монарх, который дольше всех правил в Великобритании.

Два дня рождения

21 апреля 1926 по Лондону прокатилась радостная новость – у герцогов Йоркских родился первенец. Новорожденная девочка получила имя Элизабет Александра Мэри Виндзор. В семье ее мило называли "Лилибет".

День рождения Елизавета II празднует дважды в год. Один праздник – это собственно 21 апреля, которое королева проводит в семейном кругу, а вот другой Ее Величество устраивает для британцев. Традиционно, в июне проходит масштабный парад и фестиваль, который посещают тысячи людей.

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Образование Елизавета II вместе с сестрой Маргарет получала дома. Однако это не повлияло на ее качество, ведь в Букингемский дворец наведывались лучшие репетиторы Великобритании. До сих пор королева свободно владеет французским языком и точно знает историю.

Смотрите уникальные кадры из семейного архива Елизаветы II:

Умеет ремонтировать авто

Хоть Ее Величество не имеет прав и паспорта, поскольку не может выдать эти документы самой себе, это ей не мешает с легкостью управлять машиной. Более того, любые неполадки Елизавета II умеет самостоятельно ликвидировать, ведь в годы Второй мировой войны она овладела профессией механика и впервые в истории монархии вступила в Женскую вспомогательную территориальную службу, где была лейтенантом.



Королева Елизавета II в годы Второй мировой войны

Приход на трон

Елизавета II в детстве даже и не мечтала стать королевой, ведь это было настолько маловероятно, что родители Ее Величества, пожалуй, и не допускали такой мысли. Однако после того, как король Эдуард VIII отрекся от трона ради брака с любимой, монархом стал отец Елизаветы II – Георг VI. После его смерти в 1952 году Ее Величество возглавила Великобританию. Тогда королеве было всего 25 лет.

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Елизавета II не стремилась полностью реформировать британскую монархию. Однако она внесла в многолетние традиций много новизны. Так, Ее Величество следует правилу: "Если люди тебя видят – они благосклонно относятся к тебе". Поэтому Елизавета II посещает тысячи мероприятий ежегодно и с легкостью находит общий язык с каждым британцем и гостем страны. Также она стала первым монархом, чью коронацию транслировали на телеканалах мира.

Мало кто знает, что Елизавета II с первых лет правления положила начало традиции еженедельных встреч с премьер-министрами. Она сотрудничала с 14 руководителями правительства. Во время разговора королева в неформальной обстановке узнает все острые вопросы политики – как международной, так и внутренней.

Брак с родственником

Еще во времена Второй мировой войны Елизавета II общалась с принцем Филиппом Маунтбаттеном, кадетом Дортмундского военно-морского училища. Она влюбилась, зная, что этот человек является ее четвероюродным братом (оба члена королевской семьи являются потомками Кристиана ИХ и королевы Виктории).

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В день свадьбы корона Елизаветы II треснула пополам, потому во дворец прибыл ювелир, который за считанные минуты починил украшение. Это сразу считали плохим знаком, однако Ее Величество и герцог Филипп опровергли все опасения, став эталоном крепких отношений и счастливой семейной жизни.



Королева Великобритании с мужем

Хобби Елизаветы II

Королева Великобритании является ловкой наездницей, поэтому она очень любит посещать ежегодные скачки. Однако это не единственный спорт, от которого в восторге Елизавета II. Она является поклонником футбола и болеет за английский "Арсенал".

Также Ее Величество имеет немало животных в королевском зоопарке. В частности, 2 слона, несколько ленивцев, ягуара и больших черепах. Однако больше всего восторга у Елизаветы II вызывают собаки породы корги. Первое животное она получила на 18-летие от отца, поэтому недавняя весть о смерти последнего домашнего любимца королевы огорчила британцев.

Всех животных и подарки от мировых лидеров Елизавета II декларирует и обнародует эту информацию на официальном сайте Букингемского дворца.

Чувство юмора

Несмотря на крайне ответственную работу Елизавета II не жалуется на отсутствие чувства юмора. По словам ее охранника, во время встречи с восторженными туристами, которые ее не узнали, Елизавета II сказала: "Я никогда не видела королевы. Но он (указала на своего охранника, – ред.) Ее знает".

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Остроумная и стильная, обаятельная и строгая, взвешенная и мудрая – вот такая королева Великобритании. Елизавета II никогда не принимает поспешных решений, с удовольствием встречается с мировыми лидерами и одна из немногих, кто сумел сохранить монархию в XXI веке.