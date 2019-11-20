Годовщина свадьбы Елизаветы II и принца Филиппа: как супругов поздравили члены королевской семьи

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Принц Филипп и Елизавета II

Сегодня, 20 ноября, празднует 72 годовщину со дня бракосочетания 93-летняя британская королева Елизавета II и ее 98-летний супруг принц Филипп. Члены королевской семьи в социальных сетях трогательно поздравили одну из самых мощных пар в Великобритании.

К свадьбе Елизаветы II и Филиппа, 20 ноября 1947 года в течение нескольких месяцев шла подготовка, как к государственному празднику. В день церемонии шла трансляция, за которой следило более 20 миллионов радиослушателей и 2,5 тысячи гостей ожидали выхода жениха и невесты в Вестминстерском аббатстве.

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Єлизавета II і принц Філіп святкують 72 річницю весілля
Елизавета II и принц Филипп празднуют 72 годовщину свадьбы / Getty Images

На своей странице в инстаграме Меган Маркл и принц Гарри публично поздравили супругов, опубликовав архивное фото королевы и ее мужа в карете.

"С годовщиной Ее Величество Королеву и герцога Эдинбургского! В этот день семьдесят два года назад они поженились в Вестминстерском аббатстве. Поздравляем!" – говорится на странице герцогов Сассекских.

 

Кейт Миддлтон и принц Уильям разместили у себя в инстаграме два снимка супругов: первый – архивный черно-белый, а второй новое фото улыбающихся принца Филиппа и Елизаветы II. В подписи герцог и герцогиня Кембриджские пожелали счастливой семьдесят второй годовщины.

 

 

 

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Королівська сім'я Елизавета II Меган Маркл Кейт Миддлтон
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