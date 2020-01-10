Елизавета II экстренно собрала представителей монархии на совещание: о чем говорили во дворце

Видимо, 2020 год станет одним из самых сложных для королевы Елизаветы II. Все потому, что новое десятилетие началось с противоречивых новостей об отсутствии принца Гарри и Меган Маркл на семейных встречах и их отделении от семьи. Именно поэтому Ее Величество экстренно созвала потомков на особое совещание.

Как сообщает ВВС со ссылкой на своего королевского корреспондента Николаса Витчела, представители монархии были шокированы решением принца Гарри и Меган Маркл отойти от королевской семьи и жить на две страны. Но Елизавета II не намерена отступать и стремится любой ценой уберечь репутацию Букингемского дворца. Официально уже заявили, что с герцогами Сассекскими ведутся переговоры, а инсайдеры утверждают, что королева узнала о решении отпрыска из сети.

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Поэтому на день рождения Кейт Миддлтон, 9 января, Елизавета II устроила не праздничный прием. В свою резиденцию она призвала потомков, с которыми обсудила стратегию решения этой ситуации.

Королева встретилась с четырьмя королевскими дворами – Букингемским и Кенсингтонским, Кларенс-хаусом и командой Сассекса и поручила им придумать реальную будущую роль для герцогов Сассекских в течении нескольких дней, а не недель,

– рассказала корреспондент Ребекка Инглиш.

В сеть попали первые фото, на которых видно, как Кейт Миддлтон и ее родители приехали в резиденцию Елизаветы II.



Кейт Миддлтон возле дворца Елизаветы II / Getty Images

Инсайдеры не скрывают: королева Елизавета II разгневана из-за поведения внука и его избранницы. Однако Ее Величество не намерена показывать свои эмоции, зато уже помогает принцу Гарри и Меган Маркл найти дело в королевской семье, которая помогла им сохранить титул герцогов.

"Они хотят попробовать заняться чем-то другим, и семья полна решимости помочь им сделать все возможное", – добавили инсайдеры.

Что известно о заявлении принца Гарри и Меган?Сразу после рождественско-новогодних праздников герцоги Сассекские объявили, что складывают свои королевские обязанности. Произошло это 8 января накануне дня рождения Кейт Миддлтон. Принц Гарри и Меган Маркл объяснили общественности, что стремятся работать на себя, а не жить на налоги граждан Великобритании. Кроме этого, они намерены запустить благотворительную программу и в дальнейшем поддерживать проекты, которые были под их патронажем. На это уже отреагировал Букингемский дворец. В официальном заявлении говорится, что с принцем Гарри и Меган Маркл ведутся переговоры.