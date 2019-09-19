Елизавета II креативно ответила на письмо девочки, которая потеряла игрушку во дворце королевы

Ни для кого не секрет, что, несмотря на насыщенный график, королева Великобритании Елизавета II читает письма, которые ей присылают фанаты со всего мира. Ярким доказательством этого является ее креативный ответ на просьбу школьницы, которая потеряла свою любимую игрушку в Букингемском дворце. Ее Величество не просто ответила на письмо, а креативно подошла к выполнению просьбы 5-летней туристки.

Ежегодно многие туристы посещают резиденцию королевы Великобритании во время ее отсутствия во дворце. Однако не всем везет пообщаться с Елизаветой II и попросить ее об услуге. Как сообщает издание 7 News, 5-летней Саванне Харт выпала такая возможность.

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Дело в том, что в рамках путешествия с классом была экскурсия по Букингемскому дворцу и другим достопримечательностям Лондона. Во время пребывания в резиденции монарха девочка потеряла свою любимую игрушку, которая сопровождала ее во всех поездках – обезьянку Гарриет. Мама Саванны заметила пропажу, поэтому вместе с другими детьми из класса они решили написать письмо Елизавете II.

Вам пишут ученики небольшого дошкольного центра в Вудсайде, что в Южной Австралии. У каждого из нас есть игрушечная обезьянка-путешественница, которую мы берем во все поездки и фотографируем на память. Одна из них недавно посетила Букингемский дворец вместе с нашей подругой, Саванной. К сожалению, 13 августа 2019 года Гарриет осталась в вашей игровой комнате,

– начали рассказ потери друзья 5-летней школьницы.

После этого они добавили, что мама их подруги звонила работникам и они уверяли, что перезвонят, когда обезьянку найдут, однако ответа так и не было. "Мы очень хотели бы, чтобы она нашла дорогу домой и рассказала о своих приключениях. Вы не могли бы зайти в игровую, чтобы поискать ее? Последний раз мы видели ее рядом с уборной! Мы очень ценим то, что вы нашли время и попытались найти Гарриет. С уважением, ученики школы Вудсайд", – завершили письмо друзья Саванны.

Работники Букингемского дворца мгновенно среагировали на просьбу маленьких поклонников. Они нашли обезьянку и ближайшим рейсом отправили ее в Австралию. Более того, они добавили в подарок игрушку корги, которую назвали Рекс.

Мы хотим, чтобы у каждого нашего гостя оставались только приятные впечатления от визита. Некоторое время обезьянка Гарриет была частью нашей команды и помогала встречать маленьких туристов, пока не отправилась домой,

– написали в письме работники резиденции.



Игрушки, которые девочка получила в ответ / Фото / Town & Country

Также они прикрепили снимок, который сделали вместе с обезьяной на территории Букингемского дворца.



Работники Букингемского дворца с обезьянкой / Фото / Town & Country