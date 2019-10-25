Елизавета II не смотрит сериал "Корона": биограф королевы назвал причину

Британская королева Елизавета II не хочет смотреть популярный во всем мире сериал "Корона", снятый на основе ее биографии. Ее Величество считает, что кинолента слишком реалистично описывает жизнь королевской семьи.

Во время общения с актрисой Оливией Колман, сыгравшая британского монарха в третьем сезоне "Короны", принц Филипп заявил, что не смотрит киноленту. Муж Елизаветы II намекнул, что никто из представителей Кенсингтонского дворца не является поклонником сериала, потому что смешно смотреть выдуманную историю о жизни во дворце. Однако исторический консультант сериала "Корона" и биограф королевской семьи Роберт Лэйси убежден, что кинолента просто слишком реалистичная, поэтому и не получила одобрения у королевы, передает The Daily Mail.

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Я бы сказал, что "Корона" в своих съемках подошла очень близко к реальной жизни... Конечно, это не документальный фильм, но над ним работает огромная команда исторических исследователей, которые тщательно изучают каждую деталь биографии всех членов королевской семьи,

– рассказал Роберт Лейси.

Биограф предположил, что многие члены королевской семьи следят за развитием событий в сериале. Как убежден Роберт Лейси, королевская семья не хочет это разглашать, чтобы экранизированные персонажи не влияли на их имидж среди британцев.

Что известно о сериале "Корона"?

Первый сезон популярной киноленты появился в 2016 году и получил бешеную популярность. "Корона" рассказывает историю жизни королевской семьи внутри ХХ века. Сериал получил немало международных наград, в частности, актриса Клер Фой получила "Золотой глобус" и премию Гильдии киноактеров, а дебютный сезон завоевал победу в номинации "Лучший драматический сериал".

17 ноября 2019 года стриминговая компания Netflix презентует третий сезон "Короны". Он станет одним из самых драматичных, ведь в сериале зрители увидят один из самых сложных этапов жизни королевской семьи. Забастовки шахтеров, соперничество Ее Величества с сестрой, семейный конфликт и празднования в 1977 году серебряного юбилея правления – именно такие события войдут до новых серий.

В октябре 2009-го в Сети появился первый трейлер сериала. Согласно с ним, сестру королевы принцессу Маргарет сыграет Хелена Бонэм Картер, Маргарет Тэтчер – Джиллиан Андерсон, а принцессу Диану – актриса Эмма Коррин. Главные роли принца Филиппа и Елизаветы II достались актерам Тобайасу Мензису и Оливии Колман.

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