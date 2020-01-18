Елизавета II обнародовала окончательное решение относительно Меган Маркл и принца Гарри

Королева Великобритании вечером 18 января от всего Букингемского дворца опубликовала заявление об одобрении намерений Меган Маркл и принца Гарри отойти от королевской семьи. Вместе с этим существует целый ряд деталей, которые будут касаться дальнейшей самостоятельной жизни герцогов Сассекских.

Соответствующее заявление появилось на всех официальных страницах в социальных сетях королевской семьи, в частности, и на инстаграм-странице герцогов Сассекских, передает BBC.

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Британская королева подчеркнула, что после многих месяцев дискуссий они наконец смогли найти компромисс в такой непростой ситуации. По ее словам, Гарри и Меган всегда будут одними из самых любимых членов королевской семьи, впрочем, они уже больше не смогут использовать свой королевский титул (Ваше королевское Высочество), а также не будут пользоваться всеми военными назначениями и титулами.

Также супружество Маркл и принца Гарри больше не будет получать финансирование на выполнение королевских обязанностей, как они этого и хотели, а также они вернут 2,4 миллиона фунтов стерлингов за ремонт своего дома – Фрогмор-хаус. В частности, несмотря на отхождение из королевской семьи, имение останется ихним на время их же пребывания в Великобритании.

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Елизавета II согласилась с тем, что на время пребывания Меган Маркл в монаршей семье она стала жертвой многих нападок со стороны прессы, поэтому она особенно рада, что Меган смогла все выстоять и быстро стать членом королевской семьи. В заявлении уточнялось также то, что пара Меган и Гарри больше не будет официально представлять королеву, как это и раньше просили герцоги Сассекские.

Новые правила вступят в силу весной этого года.

Что известно о заявлении принца Гарри и Меган?Сразу после рождественско-новогодних праздников герцоги Сассекском объявили, что намерены сложить свои королевские обязанности. Произошло это 8 января накануне дня рождения Кейт Миддлтон. Принц Гарри и Меган Маркл объяснили общественности, стремящихся работать на себя, а не жить на налоги граждан Великобритании. Кроме этого, они намерены запустить благотворительную программу и в дальнейшем поддерживать проекты, которые были под их патронажем.

На это сразу же отреагировал Букингемский дворец, где заявил о переговорах с герцогами Сассекском и собрал экстренное совещание с семьей принца Чарльза и принца Уильяма. Сами же Маркл там не было. После немалых слухов о намерении Меган идти в моду и озвучивать мультфильмы Disney, королева все же обнародовала официальное решение о будущем ее внука Гарри и жены Меган.