Елизавета II появилась на спортивном событии в ярком наряде: фото

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Королева Елизавета II в Шотландии
Королева Елизавета II в Шотландии / Instagram / @theroyalfamily

Королева Елизавета II не спешит возвращаться в Букингемский дворец, поэтому наслаждается буднями в Шотландии. Однако свои обязанности Ее Величество не забывает: на днях она побывала на одном из спортивных мероприятий, очаровав всех ярким видом.

В 93 года Елизавета II не спешит передавать трон ни одному из потомков и при возможности осуществляет публичные выходы. Даже ежегодный отпуск не заставил монарха оставаться в своем имении, поэтому все участники Игр горцев могли поздороваться с Ее Величеством.

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Что такое Игры горцев?
Это традиционная презентация шотландской культуры, которая проводится в течение года во всем мире. В частности, часто Игры горцев организуют в городах Канады и США. В спортивном событии принимают участие музыканты, играющие на волынках, а также спортсмены.

Спортивное мероприятие прошло 8 сентября в городе Бремор, что в Шотландии. Британская королева пришла на соревнования в сопровождении своего старшего сына Чарльза и его жены Камиллы. Семейный выход очаровал британцев, а о ярком наряде монарха написало немало западных СМИ.

На этот раз Елизавета II выбрала пальто фиолетового цвета с черными вставками, из-под которого виднелось платье такой же ткани. К осенней одежде Ее Величество подобрала шляпку, украшенную цветами, и туфли на небольшом каблуке. Не обошла королева и традиционные аксессуары: перед камерами она появилась с маленькой черной сумочкой, в перчатках и броши в виде пера.

Королева Єлизавета ІІ
Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Герцогиня Камилла тоже предпочла яркий образ. Она красовалась рядом с королевой в розовом пальто с клетчатым воротником и шляпке. А вот принц Чарльз пришел на событие в традиционном шотландском наряде: килте с пиджаком и рубашкой.

Королівська сім'я у Шотландії Королевская семья в Шотландии / Фото: Instagram / @theroyalfamily

Розкішний образ королеви Єлизавети ІІ Роскошный образ королевы Елизаветы ІІ / Фото: Instagram / @theroyalfamily

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Теги: Королівська сім'я LifeStyle Шотландия Елизавета II Стиль и мода
Источник: LifeStyle 24
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