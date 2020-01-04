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Елизавета II показала совместное фото с тремя наследниками

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Елизавета II показала совместное фото с тремя наследниками / Instagram / @theroyalfamily

На официальной странице королевской британской семьи в социальных сетях появилось фото, которое, безусловно, станет историческим. На новой праздничной открытке королева Елизавета II снята с тремя наследниками престола – принцем Чарльзом, принцем Уильямом и принцем Джорджем.

Фото с четырьмя поколениями королевской семьи, появилось на странице The Royal Family в инстаграме. Автором снимка стал фотограф Рональд Маккечни.

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С новым годом! Новый портрет королевы и принца Уэльского, герцога Кембриджского и принца Джорджа был выпущен на честь начала нового десятилетия. Желаем всем нашим подписчикам счастливого и здорового 2020 года!
– говорится в подписи.

Как известно, фотография была сделана накануне католического Рождества, когда Елизавета II со своими тремя наследниками – принцем Чарльзом, Уильямом и Джорджем – готовила пудинги в рамках благотворительной акции королевского британского легиона "Вместе в Рождество". Британская семья испекла один из 99 десертов, которые отправили в военные части Великобритании и стран Содружества наций.

 

Добавим, что похожее фото появляется только во второй раз в истории. Ранее в 2016 году Маккечни также сфотографировал британскую королеву с сыном принцем Чарльзом, внуком и правнуком. Но тогда принцу Джорджу было всего два года. В комментариях к новому портрету поклонники заметили, как подрос старший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон.


Елизавета II показала совместное фото с тремя наследниками / Instagram / @theroyalfamily

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости LifeStyle Принц Уильям Елизавета II Королівська сім'я LifeStyle
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