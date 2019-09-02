Елизавета II "потроллила" американских туристов, которые не узнали ее на улице: подробности

Британская королева Елизавета II в свои 93 года поражает не только ярким стилем, но и чувством юмора. Сейчас главная представительница королевской семьи проводит время в шотландском замке Балморал. На днях во время прогулки у нее случилась очень курьезная ситуация.

Королева Елизавета II пошла на прогулку возле замка. Для неофициальных выходов она часто одевает обычную одежду и платок на голову. Когда бабушка принцев Уильяма и Чарльза гуляла вместе со своим охранником Ричардом Гриффином, к ним подошла группа американских туристов. Об этом пишет британское издание Express.

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Туристы из США поинтересовались у британской королевы, не местная ли она случайно.

"Да, у меня здесь дом вблизи", – сказала Елизавета II.



Елизавета II / Getty Images

После этого американцы с восторгом спросили, возможно ли встретить здесь кого-то из королевской семьи, а также видела ли она сама монархов. Королева решила пошутить над туристами и забавно им ответила.

"Я – нет, но этот полисмен видел", – отметила Елизавета II и показала на своего охранника.



​Елизавета II / Getty Images

Добавим, что в источнике речь не идет, поняли ли американцы таки в итоге, что им посчастливилось говорить с британской королевой.