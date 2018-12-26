Елизавета II поздравила британцев с Рождеством: в сети появилось видео

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Елизавета II
Елизавета II / Twitter / @The Royal Family

Королева Великобритании Елизавета II традиционно в канун католического Рождества поздравила британцев с праздником в своей ежегодной речи.

Официальное видео речи британской королевы появилось на странице королевской семьи в Facebook.

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Запись рождественской речи, которую написала Елизавета лично и никому не давала редактировать, происходил в белой гостиной в Букингемском дворце.

Что интересно, традиционно на столе рядом с ней стоят фотографии в рамках с королевской семьей. На одной из них изображена сама Елизавета в 1948 году с ее мужем королем Филиппом и маленьким принцем Чарльзом.

Также на другом снимке изображены принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз, принц Гарри и Меган Маркл, принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми.

Єлизавета II
Королева Елизавета II на торжественной речи в 2018 году / Twitter / @The Royal Family


Снимок на столе королевы во время праздничной речи / Скриншот

За 2018 год в королевской семье случилось немало нового. Ее внук Гарри женился на Меган Маркл, которая сразу забеременела, осенью внучка принцесса Евгения вышла замуж, у принца Уильяма родился третий сын принц Луи и еще много приятных новостей. Королева Елизавета подобрала удачные слова, чтобы подчеркнуть прошлый год. В своем послании Ее Величество подчеркнула те нужные вещи в жизни, из которых она набирается сил и вдохновения.


Королева Елизавета II с мужем королем Филиппом и принцем Чарльзом в 1948 году

Смотрите видео: предрождественская речь Елизаветы II

Отметим, что в прошлом году во время записи предрождественской речи на столе рядом с Ее Величеством стояло несколько фотографий, на которых были ее правнуки принцесса Шарлотта и принц Джордж, свадебное фото Елизаветы II и короля Филиппа и один из новых снимков королевской четы.


Королева Елизавета II на торжественной речи в 2017 году / Скриншот

 

Теги: LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я Елизавета II Рождество Великобритания Кейт Миддлтон
Источник: 24 канал
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