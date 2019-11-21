Елизавета II примерила стильный розовый костюм для торжества: фото

Королева Елизавета II не прекращает очаровывать общественность своими публичными выходами. На днях Ее Величество стала приглашенной гостьей на торжественном событии в Лондоне, где появилась в стильном розовом костюме.

93-летняя Елизавета II не прекращает поражать своих сторонников активным участием в светских и официальных мероприятиях. Ее Величество пока не намерена передавать трон, поэтому с удовольствием выполняет свои обязанности. И даже годовщина свадьбы с принцем Филиппом не стала королеве помехой. В особый день, 20 ноября, Елизавета II пришла на вручение премий Chatham House Prize, чем изрядно удивила британцев.

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Известно, что церемония прошла в Королевском институте международных отношений в Лондоне. Поэтому Ее Величество не смогла пропустить событие и стала главной гостьей вечера.

Для своего выхода Елизавета II подобрала светло-розовый костюм, состоящий из пиджака на пуговицах и юбки прямого кроя. Вместо классических белых перчаток британская королева подобрала нюдовые, которые прекрасно подошли к ее наряду. Не отказалась монарх и от традиционных аксессуаров – символической броши с фиолетовым камнем и маленькими бриллиантами и черной сумки. Обувь на устойчивых каблуках завершили элегантный look Елизаветы II.



Чарівна Єлизавета ІІ / Getty Images



Елизавета II на торжественном событии в Лондоне / Getty Images

Интересно, что обычно Елизавета II не боится экспериментировать с цветами. Ее Величество и в 93 года предстает перед общественностью в костюмах или пальто едва ли не всех цветов радуги. Вероятно, таким образом королева выполняет установку своей матери, которая с детства учила ее, что монарх должен эффектно выделяться в толпе. И даже светлое платье, которое, к примеру, Елизавета II продемонстрировала на торжественной церемонии в Лондоне, привлекло внимание всех гостей Chatham House Prize.



Яркие образы королевы Елизаветы II / Pinterest