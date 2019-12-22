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Елизавета II сделала рождественские фото с тремя наследниками престола: что об этом известно

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Четыре поколения королевской семьи: Елизавета II, принцы Чарльз, Уильям и Джордж / Twitter / @KensingtonRoyal

Королевская семья Великобритании усиленно готовится к новогодне-рождественским праздникам. Однако Ее Величество не забывает и о благотворительности. Совместно с первыми наследниками престола Елизавета II приняла участие в атмосферной фотосессии и испекла пудинг для военных.

Соответствующие снимки разместили на твиттер-странице Кенсингтонского дворца. По официальной информации, королевская семья приняла участие в ежегодной благотворительной акции "Вместе на Рождество". К мероприятию Елизавета II привлекла трех непосредственных наследников престола – принца Чарльза, Уильяма и Джорджа. Именно они когда-то получат короны и станут британскими монархами.

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А пока Ее Величество совместно с родственниками приняла участие в приготовлении рождественского пудинга. Королевская семья испекла один из 99 десертов, которые отправят в военные части Великобритании и стран Содружества наций. Такое количество лакомств не случайно. Ровно 99 лет назад дедушка и бабушка Елизаветы II создали благотворительный проект "Вместе на Рождество", цель которого – оказание дополнительной поддержки Вооруженным Силам и ветеранским обществам на праздники. Дело предков королева решила продолжить.

Єлизавета ІІ, принци Чарльз, Вільям та Джордж
Елизавета II, принцы Чарльз, Уильям и Джордж / Twitter / @KensingtonRoyal

Что необычного можно заметить на фото королевской семьи?

Королева Елизавета II своеобразно познакомила военных со своими преемниками. В СМИ сразу же предположили, что именно в 2020 году Ее Величество планирует сложить свои обязанности и отречься от престола из-за почтенного возраста. В таком случае корона перейдет сыну монарха – принцу Чарльзу. Однако инсайдеры из близкого окружения убеждены, что он откажется от трона в пользу Уильяма.

На фотосессии именно герцог Кембриджский и его сын Джордж получили наибольшее внимание от Елизаветы II, что может символически подтверждать эти догадки.

Королівська родина Ведликобританії
Королевская семья Великобритании / Twitter / @KensingtonRoyal

Еще одной интересной особенностью фото стала новогодняя елка, которую можно увидеть позади королевской семьи. На праздничном дереве виднеются украшения в стиле Елизаветы II. Маленькие красные короны, любимые корги и лошади – такой особый декор выбрала Ее Величество.

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И тут с сумкой! Елизавета II даже на выпекание праздничного пирога взяла маленькую черную сумку. Что важного носит монарх и почему ей понадобился аксессуар даже в собственной резиденции – остается загадкой.

Кроме этого, представители королевской семьи отказались от фартуков. До сих пор во время приготовления любых блюд они охотно примеряли традиционный аксессуар, чтобы не заляпать свой наряд. Но в этот раз по неизвестным причинам отказались от фартука.

Королівська родина готує пудинг
Королевская семья готовит пудинг / Twitter / @KensingtonRoyal

И хотя к новым фото Елизаветы II и ее родственников возникает немало интересных вопросов, снимки порадовали всех британцев и поклонников монархии.

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Рождество Елизавета II Принц Уильям Королівська сім'я Великобритания
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