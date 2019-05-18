Елизавета II выбрала яркий образ цвета фуксии на свадьбу своей племянницы: фото

Королева Великобритании всегда поражает публику своими яркими выходами. Если верить западным СМИ, это для того, чтобы небольшую по росту Елизавету II смогли увидеть ее поклонники среди толпы. Таким образом, своему фирменному стилю она не изменила и на свадьбе двоюродной племянницы, леди Габриэллы Винздор, которая сегодня пошла под венец.

Свадьба 37-летней леди Габриэллы Виндзор и 44-летнего Томаса Кингстона состоялось в часовне Святого Георга в Виндзорском замке, где раньше обручились Меган Маркл и принц Гарри, а также принцесса Евгения и Джек Бруксбенк. На небольшой свадьбе собрались лишь ближайшие родственники новоиспеченных супругов, поэтому королева вместе со своим супругом принцем Филиппом тоже прибыла на событие.

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Елизавета II на свадьбе леди Габриэллы Виндзор и Томаса Кингстона / Getty Images

Для очередного выхода она выбрала очаровательный образ цвета фуксии, который состоял из твидового пальто ниже колен, цветочной платья, шляпки с цветочной аппликацией и белых перчаток. Ее look традиционно завершили черные туфли на низком ходу и такая же сумочка, а жемчужные бусы с серьгами и брошь отлично дополнили образ. 93-летняя Елизавета II выглядела очень эффектно и в то же время стильно.



Елизавета II на свадьбе леди Габриэллы Виндзор и Томаса Кингстона / Getty Images

Стоит добавить, что кроме Елизаветы II и принца Филиппа на королевской свадьбе также была семья Миддлтон, в частности, Джеймс Миддлтон, который пришел на семейное событие со своей возлюбленной. Для Элиз Тивнт это был первый выход вместе с членами королевской семьи.