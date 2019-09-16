Елизавета II запретила говорить о Меган Маркл в своем присутствии, – СМИ

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Елизавета II
Елизавета II / www.gettyimages.com

Инсайдеры и королевские эксперты рассказывают о том, что королева Великобритании Елизавета II совсем не довольна поведением своего внука принца Гарри и его жены Меган Маркл. За это монарх даже запретила упоминать их имена в ее присутствии.

Об этом сообщают инсайдеры издания The Sun. Сейчас Елизавета II отдыхает в Балморале, куда ежегодно приглашает всех своих родственников. Интересно, что принц Гарри и Меган Маркл отказались приехать с визитом королевы в Шотландию, заявив, что их сын Арчи Харрисон слишком маленький для поездки. Однако накануне герцоги Сассекськие слетали в полном составе с ребенком на отдых на Ибицу и в Ниццу.

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Кроме того, британская королева не поддержала Меган, когда та уехала в Нью-Йорк, чтобы поддержать свою подругу – теннисистку Серену Уильям, оставив мужа и их малыша в Великобритании.

Поэтому всех гостей замка Балморал предупреждают о том, что не стоит упоминать Меган Маркл и принца Гарри в присутствии Елизаветы II. Один из приезжих был приглашен на верховую прогулку вместе с королевой.

Ему дали совет: говорить о чем угодно, но только не об одном предмете. О Брекзите? Нет, о Сасекских,
– говорится в источнике.

Добавим, что у Елизаветы II тесный контакт с супругой принца Уильяма Кейт Миддлтон. По слухам в западных СМИ, монарх готовит Кэтрин к будущему королевскому престолу.

Королевская семья / Getty Images

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Меган Маркл Елизавета II Королівська сім'я
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