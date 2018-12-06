Елизавета II заставила Меган Маркл проверить будущего первенца на инвалидность, – СМИ

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Елизавета II заставила Меган Маркл проверить будущего первенца на инвалидность
Елизавета II заставила Меган Маркл проверить будущего первенца на инвалидность / Twitter / @KensingtonRoyal

Британская королевская семья не зря считается одной из самых консервативных. До сих пор перед рождением ребенка Елизавета II заставляет проверить потомка на инвалидность. Исключением не стала и герцогиня Сассекская Меган Маркл.

К принцу Гарри и Меган Маркл, которые ожидают появления первенца, приковано едва ли не самое большое внимание поклонников королевской семьи. И как бы герцогиня Сассекская не бунтовала во время официальных выходов, некоторые королевские правила она все же выполняет.

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По информации таблоида Radar Online, Меган, как и все беременные представительницы Букингемского дворца, вынуждена была пройти специальный тест перед тем, как объявить новость о будущем ребенке. Обследование определяет, имеет ли потомок Елизаветы II возможные отклонения.

Хоть Меган не имеет королевского происхождения, ей все же не удалось избежать тестирования. Меган была очень не довольна от того, что ей пришлось подчиниться правилу, но это не обсуждалось, как большинство традиций в королевской семье,
– рассказал инсайдер.

Известно, что соответствующий тест Меган Маркл прошла за день до официального объявления Букингемского дворца о беременности жены принца Гарри.

Стоит отметить, что такие правила Елизаветы II имеют свое объяснение. Многие из королевских семей Европы связаны родственными связями, о которых и не знают. Поэтому у них увеличиваются шансы рождения больных детей. В частности, двоюродных сестер Ее Величества – Нериссу и Кэтрин – скрывали от британцев из-за умственного расстройства.

Напомним, что о первенцах принца Гарри и Меган Маркл стало известно в июне 2018 года. Тогда инсайдеры утверждали, что герцогиня узнала о ожидании ребенка во время их медового месяца. Официальное подтверждение Букингемского дворца появилось после свадьбы принцессы Евгении, на котором Меган засветила заметно округлившийся живот. Роды герцогини Сассекской запланированы на апрель 2019 года, а в СМИ распространяется информация, что принц Гарри станет счастливым папой девочек-двойняшек.

Теги: LifeStyle Елизавета II Дети и несовершеннолетние Королівська сім'я Меган Маркл
Источник: Lifestyle
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