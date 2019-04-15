Елизавета II засветила новый яркий образ на скачках: фото

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Королева Елизавета II
Королева Елизавета II / www.gettyimages.com

Ее Величество Елизавета II не прекращает на собственном примере доказывать: яркие вещи значительно эффектнее выглядят чем темные. На скачках она продемонстрировала весенний look, привлекая внимание общественности и СМИ.

Британская королева Елизавета II и в 92 года не теряет своего стиля и красоты. На каждом мероприятии она появляется в безупречных образах, а в ее гардеробе есть немало ярких вещей. Такое решение Ее Величество переняла от своей матери, которая всегда говорила, что королева должна быть всегда на виду у общества, а ее наряд должен выделяться из толпы.

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Поучения герцогини Йоркской не прошли зря: даже на традиционных скачках в Ньюбери, которые являются любимым развлечением Елизаветы II, она продемонстрировала эффектный образ. Перед камерами британская королева появилась в изумрудном пальто, под которым виднелось такого же цвета платье. К весеннему наряду Ее Величество подобрала шляпу, туфли от Anello & Davide, черные перчатки и сумку.

По традиции, изящный look королева Елизавета II дополнила украшениями из своей коллекции. Во время скачек Ее Величество засветила любимое ожерелье из жемчужин, которое часто можно увидеть у монарха на светских мероприятиях.

Королева Єлизавета ІІ
Королева Елизавета ІІ / Getty Images

Її Величність Єлизавета ІІ на кінних перегонах
Ее Величество Елизавета II на конных скачках / Getty Images

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Королівська сім'я Елизавета II Стиль и мода
Источник: LifeStyle 24
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