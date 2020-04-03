ELLE Canada рекомендует держать дистанцию: обложка глянца вышла без моделей
Коронавирус перевернул жизнь в разных сферах с ног на голову. Издатели канадского ELLE рассказали, как одна ночь изменила все их планы и почему очередной выпуск журнала вышел без моделей на обложке.
Известные глянцы прибавляются к числу тех, кто призывает людей по всему миру оставаться дома и соблюдать социальную дистанцию, которая может помочь спасти здоровье и жизнь. Мир переживает время, когда самой надежной защитой безопасности является именно дом. Авторы ELLE Canada презентовали обложку майского выпуска и рассказали, как одна ночь изменила все.
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Впечатляющее фото появилось на инстаграм-странице издания. Обложка знаменитого глянца вышла без моделей и с надписью "В одиночку вместе мы объединились с надеждой". Редакторы рассказали, что во время подготовки последних страниц майского номера, начался вспышка коронавируса и все вмиг изменилось. За одну ночь мир перевернулся.
Команде ELLE пришлось работать дома, проводить видеоконференции и делать необратимые изменения в последние минуты на расстоянии. В новом выпуске редакторы издания из разных стран мира расскажут, как им удается бороться с пандемией.
Авторы предлагают читателям отдохнуть от сложной ситуации, которая сложилась в мире, и стремятся подарить немного вдохновения. Для того, чтобы сторонники журнала могли насладиться новым выпуском и при этом не выходить из дома и не подвергать себя опасности, предлагают заказать майский выпуск до 6 апреля по ссылке на официальном инстаграм-странице.
Отметим, по состоянию на 3 апреля в мире зафиксировали 1 074 290 случаев COVID-19. Болезнь унесла жизни 56 989 человек. 226 063 пациентам удалось выздороветь. Больше всего случаев коронавируса подтвердили в США. Там за сутки выявили почти 30 000 новых больных и общее количество пациентов составляет 265 506 человек. Ради сохранения здоровья и жизни, оставайтесь дома.
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